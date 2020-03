Entrega de títulos a nuevos especialistas en Docencia Universitaria

Este viernes 6 se llevó a cabo la entrega de títulos a los flamantes nuevos especialistas en Docencia Universitaria, carrera de posgrado que se dicta en la Facultad de Humanidad (FH) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF).La ceremonia tuvo lugar en la Sala de Profesores de la unidad académica, presidiendo la misma el decano de la Facultad de Humanidades, Esp. José Luis Guillen, y la coordinadora de la Especialización, Mgter. Marisa Budiño, quienes tuvieron a su cargo la entrega de los títulos.En ese marco, el decano Guillen destacó que "nos honra que una gran cantidad de egresados de la Especialización en Docencia Universitaria, que es la oferta de posgrado interinstitucional que tiene esta Facultad y por ahora la única propia de la UNaF, se acerquen a recibir sus títulos de especialistas que los habilita para el ejercicio de la docencia en la Universidad".En ese sentido, resaltó "la progresiva productividad de la carrera que año a año está promoviendo cada vez una mayor cantidad de graduados de posgrado", subrayando que "estamos muy conformes con esto, muy halagados, sobre todas las cosas por el servicio que la Universidad y en particular la Facultad brindan al medio local, que es capacitar a sus recursos humanos y prepararlos para una vida universitaria cada vez más competitiva, la cual exige una mayor cantidad de cualidades y destrezas para el ejercicio de la docencia, la investigación y todo lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y todas las actividades que realiza la Universidad en su conjunto".Por su parte, la Mgter. Budiño enfatizó que "la Especialización en Docencia Universitaria involucra un gran equipo interinstitucional con el cual estamos en contacto, ya que interrelaciona decanos de Facultades, tanto de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), también voluntades de sus propios rectores, ya que todos forman parte del Norte Grande y de la Asociación de Facultades de Humanidades de las Universidades"."La directora de la carrera es la Mgter. María Teresa Alcalá, que también es docente y con la que estamos estrechamente vinculados. Ha sido un proyecto que ha tenido una gran productividad y ha dado satisfacciones a nivel humano, personal y profesional en todas las sedes, pero la que lleva la punta es la sede Formosa", remarcó, apuntando que "nosotros en este año 2020 estamos con el equipo, el decano, los docentes y los no docentes desarrollando la décima cohorte de la Especialización".Hizo notar que "cuando esta carrera comenzó allá en el año 2008 no imaginamos que iba a tener tanto éxito y que iba a seguir siendo tan demandada, a punto tal que estamos abriendo una décima cohorte", finalizó.