Samaniego: “El incremento salarial es importante en el momento crítico que vive la economía nacional”

El día lunes el Gobernador Gildo Insfrán anunció un incremento salarial del 15% para los empleados públicos hasta junio de este año. En este sentido en Presidente del bloque diputados del PJ, Agustín Samaniego, valoró el anuncio: “Es una decisión que refleja dos cuestiones centrales. La primera es la preocupación por mantener el poder adquisitivo de los salarios de los empleados públicos formoseños que, además, dinamiza el sector comercial privado. La segunda es la eficiente administración fiscal de Formosa, ya que no hay muchas provincias en condiciones de incrementar salarios”.“No hay presupuesto nacional, no se sabe con qué recursos van a contar las provincias y el Dr. Insfrán anuncia un 15% de incremento salarial. Es verdaderamente importante que pongamos en valor el anuncio en el contexto crítico que vive la economía nacional. Ninguna provincia anuncio un incremento de estas características. Y además recordemos que en junio van a haber nuevos anuncios y como nos tiene acostumbrados el Gobernador, seguramente serán buenas noticias”.El aumento salarial se da en el marco de un proceso inflacionario que el país aún no puede solucionar.Samaniego expuso que “la inflación de enero fue 2,3% y la de febrero estar en torno al 2% o menos. Estamos en un proceso de desaceleración de la inflación, pero aún sigue siendo alta y hay que trabajar en bajarla” y agregó “se bajaron las tasas de interés, se congelaron los combustibles y los servicios públicos y el dólar está estable. Estas son las medidas de Alberto Fernández que producen una caída de la inflación. Pero hay que seguir trabajando en incrementar la producción y sobre todo en desconcentrar las cadenas de comercialización”Ampliando este último concepto el legislador provincial, manifestó que “hoy vemos que la suba de alimentos es muy importante, y mayor a los índices de inflación. Y esto responde a la especulación que realizan las grandes cadenas de comercialización de alimentos, así como los grupos económicos concentrados que manejan el mercado mayorista y las agroexportadoras”. Con respecto a los grupos de venta de alimentos fue contundente “Hay sectores económicos poderosos que concentran gran parte de la venta de alimentos en Argentina. Todas las provincias tienen grandes cadenas de hipermercados nacionales y provinciales, que, sabiendo su poder económico, aprovechan estos tiempos para remarcar el precio de los alimentos y así concentrar más ganancias aun. En Formosa también vemos estas prácticas, incluso llevadas adelante por empresarios o referentes del sector que luego se muestran preocupados por la inflación”En ese sentido Agustín Samaniego reclamó que “ahí se ve poca solidaridad y que estos empresarios no están poniendo el hombro, sino que están especulando para obtener ganancias a costas de incrementos en los productos más básicos que necesita toda familia. Por eso el Presidente hablo de ser implacable ante este comportamiento especulativo”.Finalizó diciendo que “en Formosa hay un Estado presente, que se preocupa por los 600.000 formoseños con opción preferencial por los que menos tienen. Por eso el Plan NUTRIR, por eso los módulos alimentarios indígenas. Por eso el incremento del 15% que ninguna otra provincia puede dar. En Formosa se va a cuidar a todos, pero es necesario que los que especulan subiendo precios, entiendan que la argentina de la especulación terminó el 10 de diciembre por decisión popular”