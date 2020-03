Clorinda: El intendente Manuel Celauro adhiere al aumento del 15%

El intendente de Clorinda, Manuel Celauro, adhirió al aumento anunciado ayer por el gobernador Gildo Insfrán, sumó un 50% de ayuda escolar, e informó que sigue avanzando la obra del nuevo Puente Caí."Este martes nos reunimos temprano con Ariel Caniza, el presidente del Concejo Deliberante -ya que esto lo hacemos en conjunto con el Legislativo- y acordamos adherirnos totalmente al Decreto del gobernador Insfrán", aseguró Celauro.Agregó que desde el municipio se "venía atrasados con el tema de la escolaridad", por ello, además otorgarán un 50% al rubro escolaridad para los trabajadores municipales con hijos en edad escolar.Sobre el porcentaje del aumento, dijo que "En esta situación donde no hay un presupuesto nacional, en donde no se define el financiamiento de la deuda, esto es un paliativo de la deuda para salir de esta situación y demostrar la voluntad del gobierno de la provincia de otorgar un aumento, estoy seguro de que una vez que se definan las cuestiones presupuestarias seguramente el gobernador va redefinir el aumento".Con respecto a la obra del Puente Caí, referenció que es una obra "muy querida por todos los clorindenses y realmente es impactante ver cómo avanzó, ya están en construcción los accesos"."Desde la municipalidad estamos trabajando para hacer caminos alternativos porque va afectar a algunos vecinos que no van a poder salir mientras se esté trabajando por la Av. Belgrano, así que fue un gran trabajo con maquinarias desde la municipalidad para dar a los vecinos una salida por atrás", cerró.