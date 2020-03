Efectivos policiales concientizan a la población

Debido al aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional, las calles de la ciudad registran poco movimiento de personas. No obstante, la policía provincial desplegó a sus efectivos a la calle para realizar un control preventivo y de concientización.“El control está basado en la prevención y la concientización de las personas que se trasladan en vehículos. Informamos a la comunidad los recaudos necesarios para sobrellevar esta pandemia. Hasta el momento no hemos tenido inconvenientes, las personas colaboran con los efectivos porque están concientizados de la pandemia” comentó uno de los agentes que se encontraba trabajando este viernes en el centro de la ciudad de Formosa.Por su parte un automovilista que fue detenido para recibir los conejos por parte del personal policial afirmó: “Me parece perfecto que esto ocurra, nosotros estamos transitando por cuestiones de trabajo y ahora volvemos a resguardarnos, es necesario que respetemos los pedidos así podemos superar como país este mal mundial”.Los controles realizados por los agentes policiales se centran en saber cuál es el motivo por el cual las personas se encuentran circulando por las calles de la ciudad, es importante recordar que los únicos motivos permitidos para circular por la ciudad son, la búsqueda de alimentos esenciales, la compra de algún medicamento y pertenecer al sector de sanidad, fuerzas de seguridad y armadas; trabajadores en la producción de alimentos, fármacos; petróleo, refinerías etc.