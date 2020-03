COVID – 19: Continúan fortaleciendo el sistema de salud provincial

Para la atención de eventuales casos de pacientes con complicaciones respiratorias por CoronavirusEl ministerio de Desarrollo Humano de Formosa continúa incorporando nuevos puestos de Unidades de Terapia Intensiva, para ser utilizado ante eventuales casos de pacientes con Coronavirus que requieran asistencia respiratoria.El Coronavirus COVID – 19 es una enfermedad respiratoria declarada pandemia a nivel mundial por su rápida expansión. Desde su surgimiento en China hace tan solo unos meses, presentó un crecimiento exponencial en el número de personas infectadas en los países y regiones que registran actualmente una circulación viral sostenida.Si bien los especialistas en infectología y epidemiología revelan que la mayoría de las personas afectadas padecen una enfermedad leve y se recuperan, en caso de personas adultas mayores, con patologías crónicas, y otras condiciones específicas de salud puede causar dificultad respiratoria y otras complicaciones severas.Ante eventuales casos complicados, el sistema público de salud provincial trabaja sin pausa en el adecuamiento de puestos para la terapia intensiva que contarán con un respirador, un monitor multiparamétrico que permite el seguimiento de los pacientes en todas sus funciones, saturometría, electrocardiografía, temperatura, presión invasiva y no invasiva. Es de destacar además que los respiradores tienen la capacidad de realizar ventilación invasiva y no invasiva con todos los modos respiratorios.Cada puesto contará también con dos bombas de infusión de medicamentos por vía intravenosa y un carro de paro específico con ambú, desfibrilador, y todo lo concerniente al carro de paro para eventual reanimación.Es importante mencionar que dichas unidades de cuidados intensivos críticos complementarán las unidades y equipos que hoy están funcionando en los hospitales como unidades críticas. Estas se sumarán al total de camas de unidades que se encuentran en la provincia, independizándose para la atención en estos puestos.Las mismas están preparadas con todos los gases medicinales y las prestaciones de una unidad de terapia intensiva más la incorporación de equipamiento de soporte de vida.¡Quedate en casa!Se recuerda a la comunidad que esta en vigencia el decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio para todos. El aislamiento social es la prevención más efectiva para el COVID -19. Estar atentos para tomar los recaudos adecuados y no entrar en pánico.Asimismo, cumplir con el lavado de manos frecuente con agua y jabón, usar alcohol en gel, estornudar y toser en el pliegue interno del codo o sobre pañuelos descartables que deben ser arrojados a la basura, además de las medidas de higiene y respiratorias difundidas.En caso de haber regresado en los últimos 14 días de lugares con circulación viral sostenida y presentar síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, comunicarse con el 107.