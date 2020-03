Dio negativo el análisis de coronavirus de la paciente de 81 años que falleció hace días

Hay dos nuevos detenidos: el personal de salud que difundió vía whatsapp información falsa y una persona que debía cumplir cuarentena obligatoria por haber viajado a zonas de riesgo y no se encontraba en su hogar. En ese caso, la detención es domiciliaria.Hay un nuevo caso sospechoso, una mujer internada “Con neumonía grave, sin causa definida y sin antecedentes epidemiológicos de viaje o contacto estrecho, razón la cual se están realizando los estudios correspondientes”.El gobernador Gildo Insfrán presidió este viernes la reunión del Consejo de Atención Integral de la Emergencia (COVID-19). Luego se difundió un nuevo parte informativo sobre la actual situación del coronavirus en la provincia de Formosa, en el sexto piso de la Casa de Gobierno.Participaron de la conferencia el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, el ministro de la Comunidad Aníbal Gómez y el médico epidemiólogo doctor Mario Romero Bruno quienes dieron a conocer el estado de situación actual en el territorio provincial.En primer término se informó que en relación al caso sospechoso de la paciente de 81 años que falleciera en los últimos días, la provincia fue notificada por el Instituto Malbrán que los resultados de sus análisis dieron negativo a coronavirus.En el marco de la vigilancia permanente que el equipo de salud adelante en esta etapa de contención, se informó que de los dos casos de cuadros febriles informados el jueves, el caso de Ingeniero Juárez continúa en esa condición y el de la ciudad Capital ha sido dado de alta, descartándose que se trate de coronavirus.Fue detenido asimismo el personal de salud de Ingeniero Juárez que difundió información falsa sobre este tema, en el marco de la denuncia penal realizada en su contra.Aclaró el parte que “En el día de ayer se incluyó a otra paciente como caso sospechoso por presentar neumonía grave, sin causa definida y sin antecedentes epidemiológicos de viaje o contacto estrecho, razón la cual se están realizando los estudios correspondientes”.Asimismo señaló González que “en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA) fueron cargados 3 casos como sospechosos de Formosa, pero son personas que residen en otras provincias (Santa Fe, San Juan y Córdoba) y solamente figura en su DNI el domicilio en nuestra provincia”.Sostuvo el funcionario que el día jueves funcionarios de la provincia mantuvieron una reunión con las tres asociaciones médicas Aclisa, Femefor y APS, a fin de coordinar estrategias conjuntas entre el efectores públicos y privados de salud para enfrentar esta pandemia.Cuarentena obligatoriaAdemás del aislamiento preventivo y obligatorio que todos los ciudadanos están obligados a cumplir, en la provincia hay 768 personas con cuarentena obligatoria, sometidas al protocolo sanitario en carácter preventivo y bajo control por parte de la Policía provincial y de los agentes de nuestro sistema de salud.En el interior provincial son 299 las personas en esta condición, y 469 en la ciudad capital, habiéndose dado de alta a 70 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.Además de los casos de violación a esta medida informados en el parte anterior, el jueves fue detenida una persona en Herradura por incumplimiento de la cuarentena obligatoria, encontrándose en arresto domiciliario con vigilancia policial.“En estos momentos de emergencia no hay lugar para conductas temerarias que nos pongan en riesgo a todos. Somos inflexibles en nuestro proceder para cuidar la salud de todos los formoseños” señaló González.Dijo el funcionario que el jueves “ingresaron a la provincia 372 personas y 300 vehículos, de los cuales 258 eran camiones de carga. Ninguna de las personas controladas presentó síntomas compatibles con coronavirus, sin perjuicio de lo cual todas las personas que ingresen a la provincia y no se encuentren exceptuadas por la normativa nacional, son derivadas a la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC) para su evaluación y posterior definición de las medidas preventivas a cumplir”.Asimismo fueron controladas 4.330 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la Provincia en todas las localidades. Fueron detenidas 368 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 1119 vehículos y se secuestraron 17 de ellos.GripeAl explicar sobre la campaña de vacunación contra la gripe casa por casa, se señaló que avanza, este viernes en los barrios Antenor Gauna y Lote 111, priorizando a las personas mayores a 65 años, al personal de salud y de seguridad con exposición.El sábado 28 de marzo se avanzará en los barrios Eva Perón y 12 de octubre si las condiciones climáticas lo permiten.Políticas nutricionalesInformó el ministro que las políticas nutricionales se siguen implementando normalmente en la provincia. “Se continua con la distribución de alimentos frescos y saludables del Plan Nutrir, y sus beneficiarios podrán trasladarse hasta los centros de distribución exhibiendo en los controles policiales su DNI y su tarjeta Nutrir, donde consta el día de retiro de los alimentos”.Asimismo, se continúa normalmente con la distribución de los módulos alimentarios indígenas en toda la provincia, siguiendo el cronograma y la modalidad habitual.Finalmente, se informa a las 21 mil familias poseedoras de la tarjeta social en toda la provincia que a partir de la fecha se les acreditará $910 para la compra de alimentos.