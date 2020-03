Desde el Nivel Inicial destacan el compromiso de los padres con la enseñanza de los niños

Debido a la pandemia del coronavirus las actividades áulicas se suspendieron en principio hasta el 31 de marzo en todas las escuelas del país y la provincia no es la excepción. Ante esta situación la directora del Nivel Inicial del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, Olga Lotto, refirió sobre la modalidad de enseñanza que se implementa y cómo continúan brindando el servicio nutricional a los niños y niñas."La situación que atraviesa el país actualmente nos exige como docentes revisar nuestras técnicas de enseñanza y aprendizaje; en este caso estamos presentando propuestas online, videos o también en formato papel para que los niños y niñas puedan desarrollar las actividades escolares en sus casas con sus familias", precisó la profesora, quien comentó que a una semana de implementar esta modalidad "podemos decir con mucha satisfacción que el resultado es altamente positivo".Con lo cual la evaluación es que "los padres se involucran en las tareas escolares” y repito “las familias están comprometidas con la enseñanza de sus hijos".Dijo también que "no solo en capital sucede esto, sino también en el interior provincial. Tenemos informes de que participan activamente desde Río Muerto, Las Lomitas, Posta Cambio Zalazar, lo que demuestra el gran compromiso de los padres en las casas", insistió.En cuanto a los comedores escolares explicó que con motivo de resguardo de los niños por la cuarentena obligatoria que rige en el país son los padres quienes asisten a los jardines para retirar la mercadería. Así lo informó la directora del Nivel Inicial de acuerdo al relevamiento de los informes brindados por la gran mayoría de las instituciones educativas."En este momento estoy recibiendo los informes de las instituciones, el equipo de conducción va a al jardín y hace relevamientos sobre la provisión de la mercadería. En la mayoría de las instituciones se está entregando mercadería porque los padres no quieren arriesgar a sus niños para traerlos al comedor en el jardín, entonces se destinan mercadería abundante para que puedan autoabastecerse una semana aproximadamente", puntualizó la profesora Lotto.