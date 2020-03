Pago de Haberes en cuarentena: Están evaluando la metodología de pagos para no bancarizados

En el marco de una nueva conferencia del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el ministro de gobierno de la provincia, Jorge González, se refirió a la metodología del pago de haberes para la próxima semana.“En primer lugar la provincia tiene una administración absolutamente transparente ordenada y planificada de los recursos, se orientan en estas circunstancias fundamentalmente a atender los aspectos sanitarios, alimentarios y educativos”, sostuvo.Y aseveró: “Los distintos organismos del Estado trabajaron en la liquidación de haberes, el gobierno provincial ha dado muestras durante este tiempo que enfrentó adecuadamente el paro de haberes”.En ese sentido, pidió que “dejemos trabajar en estos días al Ministerio de Economía junto con las autoridades del Banco”, para organizar un esquema de pago de haberes que informarán oportunamente.“Porque tenemos que pensar que los empleados activos estamos todos bancarizados, los pasivos, en algunos casos no lo están y aun los que estén, tenemos que entender la cultura del manejo del dinero en efectivo. Se está trabajando para establecer un esquema que minimice la posibilidad de desplazamiento de las personas y fundamentalmente nuestra población de riesgo”, indicó.Por otro lado, habló de la vigencia de los certificados expedidos con anterioridad y dijo que se dará un tiempo prudencial para que las personas, a quienes correspondan, puedan obtener el nuevo certificado.“Cuando evaluemos que la cantidad de personas que hayan obtenido el certificado es compatible con las que deberían circular, informaremos el plazo para la baja de certificados anteriores”, señaló.Y reiteró: “Invitamos que gestionen a todas y todos adecuadamente el certificado que les corresponde y si no le corresponden, no lo hagan por favor, sino nos ponemos en riesgo”.}Entrega de alimentosPor su parte, el ministro de la comunidad, Aníbal Gómez, aseguró que el gobierno de la provincia cuenta con dos grandes planes de distribución de alimentos en todo el territorio provincial y que, por instrucciones del Gobernador, ambos se mantendrán vigentes.Uno es el plan alimentario para las comunidades aborígenes, que atiende a 17800 familias en todo el territorio y se distribuye de forma sistemática según un cronograma ya establecido.Y el otro, es el Plan provincial NUTRIR, que trabaja de lunes a viernes, mañana y tarde, en la distribución de alimentos, a través de los siete centros que existen en Formosa capital.“Las familias reciben sus alimentos una vez cada quince días y en virtud a ello previamente habíamos organizado esta forma ordenada en aquel momento para evitar las largas colas pero hoy más que nunca es necesario respetar”, solicitó Gómez.Y agregó: “También se implementó un sistema de desinfección permanente de los centros de distribución de alimentos, se hacen la limpieza de pisos, superficies, personal con barbijos y guantes para extremar recaudos”.Lo mismo sucede con el sector de pequeños productores agropecuarios, a cargo de la elaboración de alimentos. Ellos trabajan desde sus chacras y los equipos de los municipios recogen los productos tomando en cuenta las medidas sanitarias correspondientes.Equipamiento hospitalario y pruebas del COVID-19 en la provinciaRespecto a un posible escenario de pico máximo de contagios, el Director del Hospital Central, Mario Romero Bruno, adelantó que se están abasteciendo con camas y su respectivo equipamiento en más de 17 lugares de la provincia, entre capital, e interior.“Se seguirá evaluando la evolución de la situación y está prevista la incorporación de más camas y equipamiento”, confirmó.En ese contexto, González, remarcó: “El gobernador está trabajando incesantemente para tener los recursos necesarios para que nuestro sistema de salud se encuentre fortalecido ante cualquier situación, y no lo estamos haciendo ahora por esta emergencia, sino que lo venimos realizando al construir juntos los formoseños un sistema de salud de complejidad creciente, que es integral e integrado”.Y siguió: “La visión que tuvo el gobernador como modelo político y la decisión política diaria que toma en esta situación nos permite tener la tranquilidad de que vamos a brindar las respuestas que sean necesarias para atender cualquier situación que se produzca en nuestra provincia”.En lo que refiere a la descentralización de pruebas para detectar el COVID-19 en la provincia, Romero Bruno, anticipó que ya se realizó la capacitación correspondiente al personal en el HAC y aguardan que Nación envíe los reactivos en el transcurso de los próximos días.DengueEl médico Romero Bruno, hizo referencia a la cantidad de casos confirmados de dengue en la provincia: 1092 hasta el momento.“Pensemos que pueden y existen más porque hay muchas personas que se quedan en la casa. Que la persona que tiene síntomas no se automedique, vaya a la consulta del profesional, no solo para su tratamiento y control sino porque hace a la notificación para que se hagan las acciones de bloqueo y se disminuyan los casos”, formuló.Y aclaró: “Es importante volver a insistir que el profesional que atienda, haga la correspondiente ficha y envíe por whats app a la Dirección de epidemiología y en menos de doce horas la brigada sanitaria actúe”.González, aportó que “debemos permitir el ingreso para que fumiguen las casas” y que “aquel que se resista o no tenga habitantes en la casa, haremos la solicitud de allanamiento para hacer el trabajo que corresponda” porque los reservorios “están en nuestros patios, nuestras casas, si cuidamos esos aspectos va a ser importante el control del vector”.Por último, recordaron el uso de repelente cada tres o cuatro horas para mantenerse protegidos.