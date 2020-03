Coronavirus: Décima encabezó una reunión en la que se trataron temas epidemiológicos y su situación local

Con el objetivo de evaluar cuestiones sanitarias actuales y su impacto en nuestra provincia y país, como es el coronavirus, dengue, sarampión y otras enfermedades respiratorias, el ministro de Desarrollo Humano Dr. José Luis Décima encabezó una reunión en la que se trataron avances, relevamientos de datos y análisis de nuevas propuestas.De esa manera, el titular de la cartera sanitaria se reunió con los jefes de epidemiología e infectología y el responsable del Servicio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad “Pte Juan Domingo Perón”, a quienes dio nuevas instrucciones y tareas con respecto los temas antes mencionados.Con respecto al sarampión, insistió en avanzar con estrategias de vacunación que alcancen a toda la población, teniendo en cuenta la cantidad de casos de infectados con este virus, registrados en capital federal.Por otra parte, en referencia al tema dengue dijo que la campaña sigue en marcha, y que la provincia trabaja incansablemente en combatir este flagelo durante todo el año. “Si bien los casos positivos han ido aumentando, tenemos que considerar la terrible situación epidemiologia que afectó y sigue afectando al Paraguay y el alto tránsito e intercambio turístico que tenemos”, mencionó.Agregó que “eso hace que el virus se disemine más rápidamente ya que cuando el mosquito Aedes aegypti pica a una persona infectada después trasmite la enfermedad a cuantas otras personas pique. Por eso insistimos en la eliminación de criaderos de mosquitos en las casa y alrededores y el uso frecuente de repelentes”.Por último, con respecto al coronavirus, manifestó que el sistema de salud “está preparado para dar respuesta ante eventuales casos”, que cuenta con un protocolo de acción, un lugar acondicionado como centro de primera consulta “Unidad de Pronta Atención de Contingencia” y que los equipos sanitarios han sido capacitados.No entrar en pánicoDécima mencionó la importancia de no entrar en pánico y tomar como hábitos las distintas medidas preventivas que desde la cartera sanitaria vienen recomendándose tanto por las redes sociales como por los medios de comunicación.De esa manera, recordó que, ante la presencia de fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria en personas que en los últimos 14 días hayan estado en regiones con circulación viral (Estados Unidos, Europa, China, Japón, Corea del Sur o Irán) o en contacto directo con los casos confirmados, deben hacer la consulta médica. Y que si cumplen con estas condiciones deben llamar al 107 SIPEC.Además, como recomendaciones generales de cuidados generales reiteró que estas personas deberán permanecer aisladas en su domicilio durante 14 días, y no concurrir a lugares públicos como ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos, sociales.Finalmente, insistió en la importancia del lavado de manos frecuente para evitar el contagio de distintos virus, no solo el coronavirus sino también otros de índole respiratorios.