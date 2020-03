Coronavirus: Banco Formosa adopta diversas medidas preventivas

“Nuestro plan de contingencia frente al COVID-19 contempla lo que tiene que ver con la prevención, la higiene y la seguridad y también con la operatoria comercial”, subrayó el gerente general del Banco Formosa, Daniel Higa.En un primer término hizo notar que desde la entidad bancaria “no escapamos a la situación general y hemos tomado diversas medidas que buscan reducir el avance del coronavirus”.“Por un lado, estamos adoptando medidas internas que tienen que ver con nuestros propios empleados en el sentido de poder darles licencia a aquellos que tienen más de 60 años y poblaciones de riesgo”, a lo cual se suma que “a aquellos que puedan hacer trabajo remoto les dimos la posibilidad de hacerlo”.En cuanto a las medidas de higiene y prevención, indicó que “reforzamos la seguridad en todas las sucursales para que las personas estén a un metro de distancia, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.En tal sentido “les pedimos a los cajeros que conserven esa distancia con los clientes y además estamos reduciendo a la mitad la cantidad de gente que puede estar en los salones, lo cual implica sentarse en silla de por medio”.Por otra parte, el ingeniero Higa remarcó que “estamos desinfectando cada dos horas todos los espacios de trabajo, sean sucursales o áreas operativas, intensificando a su vez esta tarea en los blindados y lugares donde hay encierro”.Para esa tarea, precisó que se incorporaron mochilas aspersoras, a los efectos de materializar la desinfección con mayor velocidad.Canales electrónicosA su vez, el gerente general del Banco Formosa recalcó que “seguimos incentivando el uso de los canales electrónicos. El Banco cuenta con alternativas para no ir a las sucursales, como el home banking, los cajeros automáticos, la aplicación Onda, entre otros”.Informó que “hemos solicitado a Link, que es la red de cajeros automáticos en la que estamos nosotros, elevar el límite de extracción de los cajeros. Actualmente tenemos un límite mínimo de $8 mil y lo estamos elevando a $16 mil, con extracciones mínimas de $4 mil, lo que implica darles la posibilidad a los clientes de que hagan mayores extracciones por cajero y menos por sucursales”.“Este pedido lo hicimos este lunes 16 y tarda entre 24 y 48 horas, así que creemos que estará disponible a partir de este miércoles 18”, señaló.Informó asimismo que se trabaja en gestionar descuentos con diversos comercios y negocios locales a los fines de ampliar los beneficios por el uso del débito y crédito, a lo que se agrega que “estamos proponiendo junto con las marcas algunos sorteos para incentivar la utilización del home banking, el crédito, el débito y la app Onda, es decir, los canales no presenciales en las sucursales”.Adultos mayoresEn otro orden, Higa fue consultado sobre la cuestión particular de los adultos mayores, como jubilados y pensionados, quienes acostumbran a acudir a la sucursal bancaria.“Estamos por un lado prorrogando la fe de vida, es decir que no tengan que hacer el trámite de darlo y estamos tomando como vigente la última que dieron”, consignó.Indicó que “para lo que sean cobros estamos trabajando junto con el Gobierno provincial para el próximo cronograma de pagos. La idea es que se reduzca sustantivamente (la concentración de personas) y aún la gente que vaya tenga estas consideraciones: va a tener un metro de distancia en la fila, el salón va a estar ocupado a la mitad para dejar silla de por medio y vamos a desinfectar cada dos horas”.Por último, refirió que en esa línea van otras medidas, como por ejemplo la consulta de saldos sólo se podrá hacer a través del call center (0800 777 2262) o por mail a atencionalusuario@bancoformosa.com.ar, al igual que consultas por tarjetas de crédito, vencimientos, pagos mínimos y saldos en www.cabal.coop y www.visa.com.ar.“También estamos pidiendo al Banco Central de la República Argentina (BCRA) billetes de alta denominación porque eso nos permite mejorar la eficiencia en el uso de los cajeros automáticos, con lo cual son varias las medidas en las que estamos trabajando simultáneamente”, finalizó.--