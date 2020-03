Bay desmintió que se mande a quemar pastizales

El subsecretario de ambiente de la provincia, Hugo Bay desmintió las publicaciones en redes sociales que lo acusan de mandar a quemar los pastizales en la provincia.“También se hace correr el hecho de que estas quemazones son para que el dengue desaparezca y en realidad no es así, el ambiente está tan seco que hace que haya menos cantidad de mosquitos pero no es el humo, es el ambiente seco”, aclaró el funcionario.Y sentenció: “Siempre están los que escudados del anonimato, seguramente con algún interés político o vaya a saber qué otro, tiran información que son falsas. Acá lo importante es que la sociedad entienda la importancia de las acciones individuales y esto va no solamente para la quema de pastizales sino también en las otras cuestiones que hoy todo el mundo está atravesando”.En ese sentido, explicó que este tipo de quemas son habituales en la época del año y que a raíz del cambio climático son cada año más extremos, es decir, las épocas húmedas son más húmedas y lo mismo ocurre con las secas.“Digamos que esto es lo mismo que le ocurrió a la Amazonas, el año pasado, en la época seca, en la cual hubo grandes incendios forestales, que no es nuestro caso, acá son producto de la quema de pastizales”, indicó.Y agregó: “Lo real y concreto es que el ambiente está muy seco, las lluvias que ya deberían haber empezado a caer, por lo general en el mes de febrero, se retrasaron y esto fue lo que ocasionó que el ambiente esté muy seco”.A ese contexto, Bay le sumó la actividad del ser humano que, por diversos motivos, prenden fuegos a los grandes pastizales que existen en la provincia, que al estar tan secos, cualquier llama que se prenda, arroja grandes quemazones y pérdidas naturales.“Por suerte tenemos pastizales en nuestra provincia, porque es la fisonomía natural más afectada a nivel mundial y nosotros tenemos grandes pastizales naturales que albergan la rica fauna y flora que caracterizan a la provincia”, rescató.Además, dijo que la solución para erradicar con esta problemática, por un lado compete al Estado, que a través del Cuerpo de Bomberos y la Policía “hace un trabajo enorme que quiero poner en valor” y evita que los incendios “sean peores”.Por el otro, se debe tomar conciencia, como con otros flagelos como el dengue y el coronavirus, para entender que “la acción individual va en desmedro o a favor si hacemos las cosas correctas para el conjunto”, sino “no hay política pública que aguante”.