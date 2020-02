Torneo Argentino: policial conquistó una nueva victoria

Los dirigidos por Martín López sumaron su quinto triunfo en igual cantidad de partidos en el Torneo Argentino de Voley tras derrotar en set corridos con parciales de 25-14/25-20 y 25-12 a Regatas de Corrientes por el cuarto weekend del torneo. Rodrigo Ocampo y Tomas Rodríguez con 10 puntos cada uno en el local y Alegre con 12 en la visita fueron los máximos anotadores. Ahora resta para el puntero tres partidos de visitante y así cerrar la Fase Regular que ya lo tiene clasificado.Luego de un parcial de 13 a 10 para el local, el tanteador empezó a ser mas favorable aun para Policial que sacó una ventaja de 22 a 12 primero para encaminarse asi con buenos saques a qudarse con el primer set 25 a 14.Llego a estar 8 a 9 al frente Regatas en el inicio del segundo set y fueel de mayor paridad este parcial. Pero a partir de ese momento con un 12 a 10 al frente Policial se volvió a adueñar de las acciones del juego no sin antes permitirse Regatas estar 14 a 13 y 20 a 19. Cerrando el segundo chico 25 a 20.El tercero inicio con un 7 a 1 para el local, parcial que poco a poco iba a marcar el desenlace del set y a priori del partido. Los de Corrientes no podían encontarle la salida a los potentes saques de parte del local que se encontró arriba 12 a 3. Finalmente el set cerró 25 a 12 y asi el conjunto formoseño obtuvo su quinta victoria consecutiva.FormacionesPolicial (3): Alexis Nocenti 6, Rodrigo Ocampo 10, Alejandro Araya Lahoz 4, Miguel Liand 5, Agustín Gallardo 8, Tomas Rodríguez 10, y Axel Mendoza (L) (FI). Ingresaron: Gastón Ortíz, Leandro Niz 3, Iván Aquino 1, Maximiliano Cerquetti, Quiñonez, Pablo Rivero 8(C). DT: Martín López.Regatas Corrientes (0): Lucas Gregoret 5 (c), Mauricio Gómez Fedrigo 2, MMartín Pachecoy 3, Marcos Rzepeki 2, Alejandro Preisler, Alejandro Alsina, y Mauro Cocheret (L) (FI). Ingresaron: Leandro Alegre 12, Walter Pimienta, Emilio Mauriño, Ignacio Estigarribia 1, Sergio Soria. DT: Maximiliano Ledesma.Parciales: 25/14, 25/20, y 25/12.Estadio: Centenario