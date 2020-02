“Nuestro desafío como economía, es pasar de la alta especulación a una de producción y trabajo”

El Senado ya tiene todo listo para convertir en ley al proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa. Con el apoyo de los legisladores de la oposición, el oficialismo consiguió este martes el dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto, tal como llegó de la Cámara alta. El texto será tratado en la sesión de este miércoles a las 11, y desde el Frente de Todos esperan un fuerte apoyo político para que el ministro de Economía, Martín Guzmán, tenga las herramientas necesarias para renegociar la deuda externa que recibió del gobierno macrista.En este sentido, el jefe del bloque del Frente de Todos, senador José Mayans, destacó "el apoyo responsable" que recibirán mañana por parte de la oposición para dar quórum y para votar a favor del proyecto de “Restauración de la Sostenibilidad de la deuda pública emitida sobre jurisdicción extranjera”, dada la situación de emergencia que recibió el presidente Alberto Fernández.Contó que el martes, desde horas tempranas se reunieron a trabajar en la conformación de comisiones y explicó que el gobierno nacional tiene que replantear la deuda por las condiciones en que se encuentra la Argentina.“En las condiciones en que está la economía nacional no se puede cumplir con los compromisos asumidos, lo que necesita el gobierno es que el senado autorice que estos nuevos bonos tengan la misma jerarquía que cuando fueron emitidos para que vayan renegociando las condiciones de plazos e intereses”, explicó.“Alberto Fernández decidió parar con la fiesta financiera, empezó a ver la sostenibilidad de la deuda, y está preocupado por resolver el problema del hambre, la pobreza, la indigencia; hoy la Argentina no debería estar en esta situación, nuestro desafío como economía es pasar de una economía de alta especulación, a una economía de producción y trabajo”, continuó.Sobre los bonistas con legislación extranjera, advirtió que “es otra situación”, ya que la gestión de Mauricio Macri aumentó en un 60% la situación,”Ellos recibieron una relación deuda-PBI del 40% de lo cual en ese momento el 50 por ciento de esa deuda estaba en pesos, una deuda sostenible, pero ellos incrementaron esa deuda de manera brutal a casi el 100 por ciento del PBI”."La emergencia también radica en el fuerte endeudamiento que tienen las provincias en dólares", señaló el senador, y agregó que "sin crecimiento la Argentina no tiene ninguna posibilidad y no vamos a poder pagar la deuda".Para Finalizar, aseguró que el principal desafío es reactivar la economía para aumentar el empleo, reducir la indigencia y la pobreza, “No podemos avanzar con el desendeudamiento si es que nos crecemos primero, esa es la posición que tiene el gobierno argentino para salir de la política de especulación”.“Lamentablemente, las consecuencias de esto la pagan los ciudadanos de bajos recursos, los pobres, los asalariados, los jubilados y pensionados. La economía de Macri ha destruido la posibilidad argentina de tener una economía sostenible, nos entregó un país con la economía en caída libre, la visión del gobierno es detener esta caída, y luego, detener la sangría que representa este sistema usurero por el que hemos pasado, revertirlo e ir creciendo de a poco, manejando mejor la inversión pública”, cerró