Nacif:“el Campeonato del Petróleo mostró la integración y la pacificación que se vive en Juárez”

El Intendente de Ingeniero Juárez Rafael Nacif, indicó que las delegaciones de las tres provincias, -Formosa, Chaco, Corrientes-, están más que conformes; con la trabajo de anfitriones que ha desarrollado el pueblo Juarense en la reciente edición del Campeonato del Petróleo. Igualmente, destacó la integración y la pacificación a la que se ha llegado en la zona. También, dejó claro su agradecimiento al permanente apoyo del Gobierno de la Provincia que los ayudó en la profundización del desarrollo de la estructura y los servicios, que les permitieron estar a la altura de lo que significaba el campeonato. Asimismo, como tras los resultados la copa se queda en Juárez, describió este desafío como un aliento para seguir mejorando en la gestión con su equipo de trabajo. Párrafo aparte le mereció el reconocimiento y el agradecimiento a la comunidad, por la hospitalidad mostrada a los visitantes durante el desarrollo del campeonato y a los integrantes de la familia municipal que dieron lo mejor de sí, y con su trabajo cotidiano, ayudaron a que la ciudad se prestará a ser la mejor anfitriona.“Juárez es un pueblo muy futbolero, le gusta mucho el futbol, tenemos nosotros hace más de 20 años un campeonato muy tradicional en la zona que es el Campeonato del Petróleo, donde participan equipos de la provincia de Salta, Chaco y de Formosa, y en ese espacio, más de veinte equipos recientemente reeditaron este evento ya tradicional en toda la región. Tal es así, -agregó-, que “el fin de semana pasado se jugó la final entre un equipo de Ingeniero Juárez, que es el equipo Wichi del barrio Obrero, y los Chiriguanos; y se consagró el equipo de Juárez lo que significó, que la copa y la próxima edición del campeonato quedan en la localidad”.“Aparte de lo movido que fue el campeonato, es una experiencia muy linda la que nos toco vivir porque llegó a la instancia final un equipo criollo como es el de los chiriguanos y un equipo de la etnia wichi. Y, todo el mundo sabe que hace menos de 4 años nosotros vivíamos momentos muy difíciles por los enfrentamientos que teníamos justamente originarios con criollos, con la policía y hoy ver que ese tiempo ha quedado atrás, que hemos tenido una fiesta donde más de tres mil aborígenes acudieron al campo de deportes a alentar a su equipo y no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes, nos muestra que estamos por un buen camino, que estamos trabajando en la integración y codo a codo con los aborígenes. Esto, es una muestra del respeto, del acompañamiento, de la integración, porque nosotros desde aquéllos momentos difíciles abordamos con distintos ministerios ésta problemática, para ver cómo pacificábamos el pueblo y trabajamos con gente del ministerio de Gobierno, viendo las distintas alternativas y ahí es donde empezamos a fomentar mucho el deporte para la integración, que estaba prácticamente quebrada; es que no se podía entrar al barrio, era tanto difícil como para los criollos como para ellos también, después de esos momentos difíciles que pasamos, y es por eso, que llegue un equipo originario a la final, que vaya todo el pueblo aborigen porque también los acompañaron los tobas y wichis de otros barrios, que jueguen con respeto y acompañen a su equipo, con ningún altercado durante todo el campeonato, es un logro; del que estamos más que satisfechos, estamos orgullosos”, detalló Nacif.Igualmente, sobre este tema siguió relatando que, “teníamos nosotros nuestra preocupación, pero también estuvo ahí la Policía de la Provincia, montando operativos nunca vistos, con estaciones de 100 personales pero con una cancha con miles de personas como había el domingo, parecía que iba a ser insuficiente, pero primó la cordura, primó el respeto”.Asimismo agregó que es una alegría aparte que tenemos los juarenses que sea un equipo originario el nuevo campeón del campeonato y bueno ver que las cosas se estén haciendo bien, contento de haber culminado con un rotundo éxito, veíamos la familia completa alentando, jóvenes con sus silletas a la cancha, tuvimos árbitros que vinieron de la Federación Formoseña de Fútbol a cobrar, que veían con admiración como la gente de Ingeniero Juárez va a la cancha”, detalló.“Juárez ya hace 14 años que había perdido la organización, porque el que sale campeón es el próximo organizador del campeonato, nosotros lo recuperamos el año pasado en chiriguanos, y ahora lo gano la selección del barrio obrero que también es de ingeniero Juárez, o sea que la copa 2020 también se va a realizar en ingeniero Juárez”, especificó.“Lo que hemos visto nosotros, es que las delegaciones que vinieron desde Chaco, desde el norte de Salta, pudieron ver que somos capaces de organizar un campeonato de ésta naturaleza, tenemos la infraestructura, tenemos el complejo totalmente cerrado, en esta gestión con el Programa Por Nuestra Gente Todo que nos facilitó el gobierno de la provincia, hicimos el cerramiento perimetral nuevo, tenemos el alambrado del campo que se inauguró en éste campeonato, y ante cualquier avalancha el alambrado estaba bien derecho, bien construido, estamos a la altura de las circunstancias y reitero que no hubo ningún inconveniente en el que hubiera tenido que intervenir la policía”, agregó.En ese orden de cosas, “hace 3 años, teníamos serios inconvenientes pero el trabajo que realizamos con la secretaria de Deporte, la Municipalidad, el ministerio de Gobierno, y con todas las instituciones, hoy podemos decir que podemos caminar por los barrios aborígenes y que el último campeón es un equipo representante de los pueblos originarios, así que doblemente felices estamos”.