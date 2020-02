Comenzaron los corsos barriales y populares formoseños

En la primera noche, se produjo la presentación y pasada de las 19 comparsas que participan de esta gran fiesta del carnaval formoseño, con entrada libre y gratuita, organizada por el gobierno de la provincia de Formosa, en su décima edición.El pasaje de la primera comparsa, en el circuito de la Nueva Formosa comenzó pasadas las 21 horas, con transmisión en vivo y en directo de la Red Formoseña de Medios de Comunicación.Se trató de la comparsa “Generación 3.0”, de la Caja de Previsión Social integrada por jubilados y pensionados, que por segundo año consecutivo abre la pista carnestolenda.“Me siento orgullosa de ser abuela y estar bailando acá, demostrando que para ser feliz y hacer lo que uno quiere, no hay edad. Mi hija me confeccionó cinco trajes, uno para cada noche de los corsos, y me ayudó en el maquillaje, este es un trabajo muy familiar y hermoso” sintetizó Zulma, una de las integrantes de esta agrupación conformada no solo por personas de la tercera edad, sino también por jóvenes, a cargo de la percusión.“Quiero agradecer al gobernador Gildo Insfrán por esto que hace por nosotros, realmente somos felices bailando y lo vamos a demostrar cada noche” agregó.La fiesta continuará hoy sábado 22 en el circuito de la Jurisdicción N° 5, por avenida Soldado Formoseño, el domingo 23 es el turno de pasar por la Avenida Juan Domingo Perón, el lunes 24 desfilarán las comparsas por la avenida Néstor Kirchner (frente al barrio Guadalupe y al Mercado Frutihortícola) y la quinta y última noche, martes 25, será sobre la avenida Gutnisky, en la sección que va desde cercanías del Estadio “Antonio Romero” a la Comisaria Sexta.Este año la particularidad fue la fusión de comparsas, iniciativa tendiente a generar la participación de todos los pasistas, bailarines y rumberas que año a año se preparan para participar de los corsos.Familias enteras y personas de todas las edades participaron del espectáculo sobre la principal avenida de la nueva y moderna urbanización.