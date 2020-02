Los ganadores de la Corvina 2019 buscan mantener el liderazgo

Raúl “Pio” Maglietti, Bernardo Maglietti y Rodrigo Maines fueron los campeones de la pesca de la corvina 2019, a quienes se los recuerda por donar su premio para el tratamiento y recuperación de Martín “Pepino” Villalba, el pescador que sufrió un accidente el último día de competencia, volviendo a la playa.





“Cuando llegamos a la costa nos enteramos del suceso y salió del alma del grupo nuestro donar ese dinero para los remedios y la recuperación de él”, recordó Pio Maglietti.





Por su parte, Villalba relató: “En este caso me salvé porque no tenía puesto el salvavidas, fue una suerte. En ningún momento perdí el conocimiento. Me trajeron al HAC, fue todo rápido, cuando llego me estaban esperando, pasé a quirófano y a los diez minutos me estaban interviniendo el brazo”.

Luego del gesto heroico, Maglietti y Villalba se preparan para afrontar un nuevo certamen de competición este fin de semana.





“Para nosotros es juntarnos con todos los pescadores es una fiesta, viene gente de otro lado, los preparativos arrancan un mes antes, te juntas todos los días, armas, tiras algo en la parrilla de paso”, sostuvo Villalba.





Y agregó: “Armas tu equipo, el mío se llama Piraí, organizas donde van a pescar, vamos a probar la cancha, armas todo y después la compra de todo lo que vas a llevar”.





Maglietti contó que su Barra Pesquera se llama El Leca, “somos casi cien personas o sea que conformamos más o menos treinta equipos de tres y durante el año siempre estamos compartiendo momentos, saliendo de pesca en distintos grupos”.





Por otro lado, explicaron que no hay técnicas para una efectiva pesca de la corvina, sino que es “cuestión de suerte”.





“La corvina tiene sus pozos específicos donde habitan y ahí podemos estar muchas lanchas pero es suerte de justo ubicarte, tirar y cuando empieza a picar todos se te arriman y pescamos entre todos”, manifestó Maglietti.





Por último, resaltó que hace tres semanas salieron campeones de la pesca de la corvina en Paraguay con su barra pesquera.





“Estamos preparados y listos pero te vuelvo a repetir, no depende de saber o no saber, sino de suerte”, aseguró Pio.





Y Pepino concluyó: “Agradezco también a los organizadores de la pesca que cada año es mejor, viene gente de todo el país y países vecinos como Paraguay y Uruguay”.