Extranjeros o naturalizados pueden tramitar certificados de radicación sin pagar a gestores

En este contexto, el Ombudsman Provincial recomendó al ANSES que no continúe exigiendo a los Argentinos Naturalizados, la presentación del Certificado de Admisión para obtener los beneficios previsionales en un todo de acuerdo con lo que determina la Ley 24.241-Se señaló desde la -Dirección de Seguridad Social- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa que, en los últimos tiempos se viene asesorando y acompañando a un gran número de Extranjeros con DNI Argentino, Ciudadanos Naturalizados, quienes para la obtención de una pensión o jubilación por la Anses - UDAI Formosa, se les exige obtener el Certificado de Radicación o Admisión o CERMI que lo emite la Dirección Nacional de Migraciones – Delegación Formosa, “puesto que la Dirección antes citada, no gestiona administrativamente este elemento, sino que lo debe realizar el -interesado vía online- en la dirección web https://www.argentina.gob.ar/certificaciones ; con lo cual desde la gestión del Gobierno de Mauricio Macri, la mayor parte de los interesados no podían concretar por sí solos este trámite y como consecuencia acudían desesperados a -gestores particulares-, quienes les cobraban en efectivo y por adelantado importantes sumas de dinero, pese a que la plataforma digital de Migraciones estipula de manera expresa que -no se necesita la asistencia de un gestor-”. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, instruyó a todo el Cuerpo de Asesores de la Defensoría del Pueblo para que se continúe atendiendo de manera gratuita a todos los ciudadanos extranjeros que necesiten de esta documentación y destacó, “que con la colaboración de la actual Encargada de Migraciones Sra. Hilda Teresa Cardozo Delegación Formosa, personal de la Defensoría llevó a cabo en el mes de enero del corriente año una -Jornada de Capacitación-, para conocer todos los pasos que permitan a los profesionales que atienden, obtenerles a los interesados el Certificado de Radicación. En este sentido, el funcionario provincial destacó que toda vez que se presente un extranjero con DNI Argentino o naturalizados, a tramitar un beneficio previsional ante la ANSeS, a excepción de los casos para la presentación de un derechohabiente de pensión, además de cumplir con lo requerido en la normativa vigente para la actualización de datos de radicación e ingreso al país, se debe verificar por la Administración en la web de Migraciones (www.migraciones.gov.ar) si los datos, fecha de ingreso al país, tipo de residencia (categoría obtenida) y fecha de radicación coinciden con los registrados, en el DNI/Certificado de Migraciones presentados y en el ADP. Se aclaró que para los casos de argentinos naturalizados se deberá tener en cuenta que: 1. Si reúne la cantidad de años para acreditar la residencia legal o no se necesite el reconocimiento de servicios anteriores a la fecha de naturalización, según la prestación solicitada, no se requerirá la consulta previa en la web de la Dirección Nacional de Migraciones, ni la presentación de un -CERMI-, en cuyo caso completará los campos fecha de radicación e ingreso al país según las siguientes pautas: • Fecha de naturalización o fecha de opción: según DU. • Fecha de radicación: Registrar un día antes de la fecha de naturalización (Ejemplo: fecha de naturalización 06/06/1999; fecha de radicación: 05/06/1999). • Fecha de ingreso al país: Registrar un día antes de la fecha de naturalización o de opción según corresponda (Ejemplo: fecha de naturalización 06/06/1999; fecha de ingreso al país: 05/06/1999). 2. Si no cuenta con la cantidad de años para acreditar la residencia legal o necesite reconocer años de servicios anteriores a la fecha de naturalización, según la prestación solicitada y no se encontraran registradas su fecha de ingreso al país y radicación en la web de la Dirección Nacional de Migraciones, se requerirá la presentación de un -CERMI-. Por otro lado, si los datos que surgen de la Aplicación de la D.N.M. no coinciden con los que constan en el DU de un extranjero o CERMI, resultan dudosos o no existen antecedentes, se debe informar que debe acceder a la web de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y gestionar un Certificado de Radicación o Admisión actualizado. A excepción de los casos en que se trate de un argentino naturalizado. Asimismo, en caso de que la información obrante en el Certificado mencionado no se corresponda con la del DNI del titular, se le debe indicar que previamente a concurrir a ANSES deberá actualizar su DNI; caso contrario no podrán iniciar los beneficios para obtener pensiones o jubilaciones.