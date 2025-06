UNaF: “Tengo 34 años de carrera docente y me la están pisoteando, tirando a la basura”

La ingeniera forestal Miryan Ayala es magíster en Extensión Agropecuaria, doctora en Estudios Sociales Agrarios y docente investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Con 34 años de carrera en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), alertó por la decisión de la actual conducción de esa casa de estudios de iniciar juicios académicos colectivos a más de 50 profesores de extensa trayectoria que obtuvieron sus cargos por concursos.

“Yo hice toda una carrera que comenzó como ayudante de alumnos en el año 1991, tengo 34 años de carrera docente”, comenzó diciendo quien fuera la primera mujer intendenta del Parque Nacional Río Pilcomayo.

Prosiguió relatando que “luego fui ayudante de primera cuando me recibí en el año 1994, después pasé a ser jefa de Trabajos Prácticos y posteriormente concursé en el año 2003 el cargo de adjunto en la cátedra Sociología y Extensión Forestal, ya con una Maestría que la hice en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) becada por la Universidad pública y gratuita”.

Más adelante, “concursé en el año 2015 en la asignatura Extensión Rural de la carrera Ingeniería Zootecnista”, agregando que obtuvo el Doctorado en Estudios Sociales Agrarios y que asimismo es evaluadora de proyectos de redes nacionales e internacionales en la temática de su especialidad.

“Tengo 34 años de carrera docente que me la están pisoteando, me la están tirando a la basura, porque de prosperar este juicio académico no tendría la posibilidad de trabajar en ninguna Universidad del país”, advirtió.

Es así que “quiero ser voz en este momento de mis compañeros que están en la misma situación, quienes también tienen estudios de posgrado que no te llevan dos o tres años”, sino que, por el contrario, “la Maestría me llevó ocho años y el Doctorado otros ocho”, sumando que además “somos autores de libros y de artículos publicados en revistas de alto impacto”.

Todos estos aspectos “se reconocen y se tienen en cuenta en un proceso de evaluación y de acreditación de una carrera, donde se analiza el desempeño de una institución universitaria”.

“En todo momento represento a mi Universidad, a la Universidad Nacional de Formosa que es de todos los formoseños y en este momento está siendo manipulada por un grupo de minúsculos”, concluyó.