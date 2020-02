El Colorado de aniversario y en vidriera regional

El 11 de febrero, la "Perla del Sur" celebró su 84° aniversario sin acto protocolar, con actividades deportivas durante el día, artistas en el escenario mayor de la Plaza San Martín por la tarde y noche, contabilizando unas diez mil personas presentes durante la jornada.En este sentido, el intendente de El Colorado, Mario Brignole, detalló que "Fue una verdadera fiesta, la serenata estuvo a cargo de Lázaro Caballero como ya hace varios años, también estuvieron grandes artistas regionales y cerraron Los Chaques".En el marco de aniversario, la localidad desarrolló una serie de torneos deportivos, fútbol, básquet, paddle, tenis, ping pong, tejo, maratón 5k, ciclismo, atletismo adaptado, vóleibol, voley de playa, ante éste Brignole aseveró, "El beach vóley está en auge por las canchas que tenemos, reúne todos los requisitos para ser excelente”."Los vecinos concurrieron de manera masiva, nos encontramos, nos estrechamos en un abrazo, nos deseamos éxitos y celebramos que tenemos un presente maravilloso en El Colorado", agregó el jefe comunal, y orgulloso destacó: "La incorporación del Parque Acuático ha cambiado para siempre nuestra temporada veraniega".En este sentido, Brignole dijo sentirse orgulloso de que su localidad se encuentre dentro de la vidriera turística regional, ya que, las diecisiete hectáreas que conforman el Camping Municipal han dinamizado la economía interna e incrementado el consumo interno local: "Sólo el Parque Acuático -sin contar los visitantes del camping- han traído unos 60 mil turistas desde el 7 de diciembre, nuestros hoteleros están colmados, otros ponen sus casas a disposición para hospedajes, todos los emprendedores de nuestra comunidad se han visto beneficiados", puntualizó.En otro orden, el intendente aseguró que por el momento no hay grandes anuncios, ya que primero hay que ser prudente y aguardar a que se reacomode la macroeconomía, y en este sentido recalcó que "Lo importante es que el pensamiento nacional y popular, con inclusión, volvió al escenario nacional".Para finalizar, agradeció el apoyo del Gobierno Provincial y el respaldo ante la quita del Fondo Federal Solidario, "No paramos de avanzar -como dice el gobernador- no con el ritmo que querríamos por la situación macroeconómica pero avanzamos en cada una de las obras que venimos realizando"."La macroeconomía se va a reacomodar en la medida que se incremente el consumo externo y que podamos -de cierta manera- solucionar el problema de la deuda externa", cerró.