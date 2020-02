Directivos de instituciones sanitarias suman esfuerzos en la campaña contra el dengue

A pedido del ministro José Luis Décima, los profesionales de la salud explican en detalle “cómo prevenir el dengue”En cada sector de la provincia, los directivos de instituciones sanitarias aplican estrategias para llegar a la comunidad con información de primera mano, relacionada con la prevención de las enfermedades transmitidas por el mosquito vector aedes aegypti.Tal es el caso de las actividades que se promueven en el Hospital 2 de Abril, donde los profesionales de la salud brindan charlas especiales para informar de manera certera “cómo prevenir el dengue”.La directora del Hospital de Día 2 de Abril Dra. Viviana Guzmán señaló que el objetivo no es solamente dar esta capacitación, sino también, bajar lineamientos al equipo de salud.“Todo lo que tenga que ver con la actualización de esta problemática que, si bien desde salud se está trabajando arduamente, desde hace muchos años, el dengue está. Actualmente estamos con muchos casos sospechosos, con pacientes que presentan posibles síntomas y a quienes estamos controlando”, manifestó.Detalló que la organización es clave en el sistema de salud. “En lo que tiene que ver no solo con las atenciones a los pacientes, sino también con las tomas de muestra, enviar esas las muestras al laboratorio de la Alta Complejidad, controlar al paciente dentro de los 48 o 72 horas, después de su primera consulta”, contó.“La prevención es la única manera”Teniendo en cuenta que no existen vacunas ni medicamentos específico contra el dengue, la Dra. Guzmán explicó que la prevención es la única manera para no contraer la enfermedad.“El problema que estamos encontrando es en la población, en la comunidad, porque sabemos que la prevención es lo único que nos puede ayudar a no padecer la infección porque no hay vacuna ni medicación para el dengue”, advirtió.Mencionó el uso de repelente cada 3 horas, como un pilar importante para esta campaña, señaló que el problema está en la casa, en la gente, que no toma los recaudos para prevenir los criaderos del mosquito, no tienen bien cuidado, no limpian y es lo que encuentran las brigadas todos los días. “Esto es lo que nos genera preocupación”, admitió.“Nuestras charlas están dirigidas a directores y equipos de Salud del Distrito 9 y también hemos invitado a unas personas que ocupan cargos de otras áreas de la salud, y referentes de otras instituciones sanitarias”, explicó.Lineamientos al equipo de saludEl objetivo no es solamente dar esta capacitación, sino también, bajar lineamientos al equipo de salud, y ver de qué manera nosotros podemos sumar en cuanto a las estrategias de trabajo de las brigadas sanitarias.Guzmán aseguró que “en esta lucha todos debemos aunar esfuerzos, más aún los directivos de las instituciones sanitarias para poder acompañar a las brigadas desde nuestro lugar, estamos en una provincia que limita con Paraguay donde actualmente hay una epidemia. Teniendo en cuenta, además que hay dos tipos de virus del dengue circulando”.Por último, comentó: “Esta nueva capacitación es una directiva mas de nuestro ministro, el Dr. José Luis Décima, quien se ocupa y preocupa a través de nosotros, para que la comunidad formoseña permanentemente pueda acceder a todos los beneficios que brinda la salud publica provincial”.