Coronavirus: una enfermedad que causa temor en todo el mundo, uno de los tips para prevenir es el lavado higiene de manos

Se transmite de manera similar que una gripe. El hábito de estornudar en el pliegue del codo, lavarse las manos y usara alcohol en gel es clave en la prevención. En Latinoamérica hay casos en estudio, pero no confirmados.A raíz de que la OMS (Organización Mundial de la Salud) declarara emergencia internacional por riesgo de contagio del coronavirus, desde la cartera sanitaria local explican de qué se trata la enfermedad y llaman a la población a no temer sino a prevenir.Al respecto, el Dr. Julián Bibolini, médico especialista en infectología, explicó que el coronavirus es un virus que en realidad está hace mucho tiempo y puede causar resfríos comunes, “es el nombre de una gran familia de virus, y dentro de ésta hay otros que son distintos, así como el dengue hay 4 serotipos, el coronavirus es igual, pero hay muchos más que 4”.A modo de ejemplo, comentó que un grupo de coronavirus causa resfrió común, otros grupos causan infecciones principalmente en animales, cuando una persona entra en contacto con animales infectados, en alguna oportunidad, ese virus puede pasar del animal al ser humano, como aparentemente ocurrió en esta oportunidad en China.“Este nuevo coronavirus, digo nuevo porque éste específicamente no es el que causa el resfrió común, nunca se había aislado previamente en otras oportunidades, por lo tanto, es la primera vez, por eso se habla de ‘nuevo’ y se llama Novel Coronavirus”, explicó.Este virus que inició en China, que ahora se propagó a otras localidades y a otros países, porque en Latinoamérica todavía los casos son sospechosos, no están confirmados ninguno de los de Sudamérica, sí los casos de Estados Unidos.ContagioBibolini contó que se transmite de manera similar a lo que es la gripe, a través de las secreciones respiratorias, al toser, al estornudar, al manipular de forma indirecta los elementos contaminados, por ejemplo, el picaporte de la puerta y los grifos de los baños.En general puede pasar de dos a catorce días hasta comenzar los síntomas que es el periodo de incubarlo.Los síntomas son variados, pero la mayoría de los casos son por fiebre, decaimiento general, tos y en algunos de los caos falta de aire.Este virus ha causado neumonía principalmente, y esa neumonía es la que llevó al fallecimiento de algunos pacientes, y hay más de 8000 personas alrededor de todo el mundo afectadas actualmente y confirmadas.“La mortalidad no es tan alta, por más que los casos sean más de 170 personas fallecidas. Recordemos que esta cifra es relativamente poco hablando de todo el mundo. Si comparamos con el Ébola en el que moría el 70% de los infectados, en el caso del Novel Coronavirus estamos hablando del 2,1%”, comparó.Reconoció que hay mucha preocupación por este virus porque es algo nuevo y no se había aislado hasta el momento, y si bien hay información, no se sabe con exactitud si es solo 14 días, si la transmisión es solo por las gotitas infectadas, si va a aparecer más nuevo, “solo sabemos lo que estoy comentando, en base a los casos que se han diagnosticado hasta ahora”.PrevenciónEn tanto, aseguró que se puede prevenir como cualquier otra gripe, al estornudar o toser hacerlo en el pliegue del codo, la higiene de manos es fundamental, usar alcohol en gel, no entrar en contactos con otras personas que tengan síntomas.“La población formoseña tiene que tener en cuenta que la posibilidad de contagiarse sigue siendo baja, no quiere decir que en algún momento no pueda llegar a aparecer, por ello los equipos de salud de la provincia estamos atentos siempre”, advirtió.“Consideramos que tiene este nuevo virus el paciente que haya viajado a China y haya vuelto, o alguien que viva allí y haya venido, o algún familiar que estuvo en contacto con alguien que viajó a China. De lo contrario no puede ser coronavirus porque en nuestra provincia todavía no ingresó, por lo tanto, hay que pensar en otra cosa, por ejemplo, gripe común que todavía sigue circulando”, finalizó.