Tras reunión con Cabandié, Bay afirmó que el tema ambiental “vuelve al primer plano”

El subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de la provincia, Hugo Bay, se refirió a la reunión que mantuvo en la sede del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable con el ministro Juan Cabandié, y todos los demás representantes de ambiente de las provincias del país.Comenzó explicando Bay, que la reunión convocada fue en el marco del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente), que es un organismo que tiene rango constitucional y por ende debe ser presidido por el ministro del área y un representante que debe ser elegido por las provincias, por lo que todos acordaron la elección de nuevas autoridades para el próximo mes de febrero.Así la decisión de Cabandié de convocar al COFEMA, “fue muy bien visto por todos, incluso con aquellos que son opositores en cuanto al signo político en términos partidarios”, sostuvo Bay, para destacar la apertura de diálogo del propio Cabandié, “muy diferente” a lo que fueron los cuatro años de la gestión de Macri, y que tuvo como responsable, al rabino Sergio Bergman.Bergman significó para las provincias “un desprecio, una ignorancia total para con las políticas y las necesidades de los estados provinciales, pero también para articular acciones conjuntas”, calificó el funcionario, agregando que ahora se avizora un panorama totalmente distinto que “se trata de la posibilidad de expresarnos y así poner de relieve una política ambiental que cobre nuevamente relevancia y vuelva al primera plano”.Citó el caso del proyecto para crear un sistema provincial para la gestión de residuos sólidos urbanos, “un tema fundamental”, que se había trabajado durante dos años con la gestión de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, y que se suscribió el 8 de octubre de 2015, en un convenio que debía ser financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Consistía en la creación de cinco plantas de separación, de acopio y deposito en toda la provincia a los fines de trabajar en la gestión de residuos sólidos urbanos en todas sus etapas, desde el origen hasta la comercialización de los productos que podrían salir de los residuos.Sin embargo, con la gestión de Macri, “durante tres años nos mintieron porque nunca autorizaron el convenio con el BID, e incluso recuerdo que Marcos Peña (ex jefe de Gabinete) en una ocasión que fue a la Cámara de Diputados a dar explicaciones al respecto mintió, dijo cosas totalmente falsas, que era solo para hacer un estudio; y el propio gobernador Insfrán en sus declaraciones había manifestado que el proyecto se paralizó y no se pudo avanzar porque la Nación nunca lo autorizó”.Por lo que Bay, aspira que este proyecto, “se vuelva a retomar, y podamos avanzar” con el nuevo Ministro Cabandié, quien manifestó su decisión de atacar la problemática de los residuos, mencionando además que hay 5 mil basurales a cielo abierto en todo el país.Sobre el nuevo vínculo que aspira mantener la Nación con las provincias, Cabandié prometió conformar una oficina con predisposición con los titulares del área de cada estado provincial, y así poner en práctica el verdadero federalismo, dijo Bay y elogió que la conformación de las personas que integran el área “tienen antecedentes en temas ambientales, pero además varios funcionarios son de varias provincias, lo cual habla de la vocación federal de ese equipo técnico”.