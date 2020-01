“Cuando se habla desde el despecho y la ignorancia es imposible debatir ideas”

Un sector del periodismo, que durante los 4 años de Macri pareció no observar el endeudamiento, el crecimiento de la pobreza, la inflación, el desempleo, la indigencia y el hambre, hoy, a solo un mes de la asunción de Alberto Fernández, carga contra el nuevo Presidente, vaticinando el peor de los desastres.Así comenzó la entrevista el economista Adrián Muracciole quien señaló a continuación “es difícil debatir con quienes hablan desde el prejuicio, tergiversando, manipulando y recurriendo a mitos y mentiras. Resulta paradójico, que quienes justificaron el ajuste a jubilados, la quita de medicamentos, la devaluación del salario, la fuga de capitales durante el anterior gobierno hoy, ataquen las medidas de un Presidente que está intentando enderezar el rumbo”.Manifestó asimismo que “por ejemplo, se critica la vuelta del programa Precios Cuidados sosteniendo que hay gaseosas o se dice que será un plan inútil sin analizar por ejemplo que mientras existió el Plan hasta 2015, la inflación no superaba el 25% anual, y que cuando Macri lo eliminó, la inflación no bajó de 40% y que en 2019 cerró por encima del 54%. Si algunos periodistas no analizan esto es por ignorancia o porque defienden lo indefendible”.Agregó además que se apela a mitos de los cuales no existen evidencias. “Entre los mitos más repetidos esta la idea de que Argentina tiene la presión fiscal más elevada del mundo lo cual es absolutamente mentira. Entonces ahora dicen que los impuestos en Argentina triplican el nivel de la región. Si se ocuparán al menos de googlear la presión fiscal en Latinoamérica, podrían observar que por ejemplo la de Brasil es del 32%, la de Uruguay del 31%, mientras que la nuestra es un poco inferior al 30%. Lo que pasa es que en los otros países no se graba la riqueza y si se establecen más impuestos a los más pobres”.“Como lo que hizo Alberto Fernández es elevar los impuestos a los ricos y sobre todo a los que se llevaron su plata al exterior y fueron beneficiados con el blanqueo de Macri, quienes responden a los intereses de esos ricos salen a criticar la suba de impuestos, sin aclarar que bajaron los tributos a las PyMES y se establecieron regímenes de promoción con reducción de cargas patronales y créditos fiscales de IVA para los pequeños empresarios. Quieren presentar como un ajuste cobrarles más impuestos a los ricos para bajar la carga tributaria a la clase media y los pobres. Siguen con la estrategia de tratar de convertir la mentira en verdad”. A lo que fue contundente “acá el punto neurálgico fue el incremento del impuesto a la riqueza, sobre todo la que está en el exterior, pero como no pueden decir que les molesta eso, mienten sobre otros puntos de la ley de solidaridad social y reactivación productiva”.“Toman como fuente una consultora que es manejada por un ex Ministro macrista, que después del desastre económico que dejaron, a solo un mes de irse quiere venir a decir cómo hay que hacer las cosas. ¿Por qué no se ocupó de hacer algo bien en los 4 años de gestión si tanto sabia del tema?”.Lamentó el concejal que algunos formoseños defiendan los privilegios de CABA, la ciudad más rica del país a la que Macri le triplicó por Decreto la coparticipación. “Macri fue Jefe de Gobierno de la CABA y triplicó su deuda, entonces después, como Presidente, unilateralmente le multiplicó por 3 la coparticipación, violando la Constitución Nacional”.“Lo que hizo Alberto fue poner racionalidad nuevamente y establecer para la CABA el porcentaje de Coparticipación que le corresponde por Ley, cumpliendo las normas y la Constitución y resulta que eso para algunos es manejarse con el látigo de la billetera”, a lo cual agregó “en el colmo del desconocimiento, hablan de la intención del Gobierno Nacional de cambiar la coparticipación, lo cual la misma Constitución Nacional establece como imposible sin el acuerdo con todas las jurisdicciones. Apelan a la mentira y la tergiversación permanente, sin impórtales quedar en absoluto ridículo por el nivel de desconocimiento que manejan sobre cuestiones fiscales y legales”.Por último, Muracciole se refirió a las finanzas provinciales destacando que Formosa “es la provincia mejor administrada de la Argentina, sin deuda, con superávit hace 17 años y solvencia para pagar sueldos en tiempo y forma, aguinaldo antes de navidad, un bono de $7.500 en 2019, el mayor porcentaje de incremento salarial del año pasado (42%), sostener los comedores escolares durante todo el año, financiar el Plan Nutrir para que 20.000 familias carenciadas accedan a alimentos para garantizar su nutrición, además de la entrega de pan dulces, regalo de Reyes y próximamente más de 240.000 kits escolares”.“Lo que debería ser motivo de orgullo, es vilipendiado por los periodistas a los que parece molestarles tener una Formosa soberana y lo hacen nuevamente de un mito que no son capaces de sostener como la comparación de los salarios públicos”. En este sentido, “con solo mirar los presupuestos y sus ejecuciones de las 10 provincias del norte argentino y comparar la masa salarial de cada una de ellas con respecto a la dotación de personal, podemos concluir que Formosa paga el mejor salario promedio del Norte Grande argentino” y concluyó que “en vez de preocuparse por buscar la verdad, apelan como siempre a hablar sin saber, con mentiras, descalificaciones y con la impunidad de publicar notas desde el anonimato”.