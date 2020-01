Todo listo para el Seven del Reencuentro 2020 en el club Aguará

Este sábado 4 y domingo 5 de enero se realizará el tradicional Seven del Reencuentro, organizado por el Club Aguará Rugby y Hockey, en su edición número 38. Participarán equipos de rugby y hockey, y habrá espectáculos de bandas en vivo para las dos jornadas.El límite de inscripciones para el deporte de la “ovalada” es de 32 equipos modalidad Masculino. Mientras que el hockey habrá dos modalidades Damas y Mamis, que tienen más flexibilidad sobre el cupo de equipos, incluso podrán anotarse para participar el mismo día que se inicia la competencia.El Seven del Reencuentro que surgió hace 38 años como iniciativa de un grupo de amigos, comenzó con el rugby y luego con el paso del tiempo sumó al hockey. Es un evento no solo deportivo, sino que también social, que en esta nueva edición 2020 cuenta con el apoyo del Gobierno Provincial que cedió un escenario y a través del ministerio Turismo, se consiguieron los artistas locales, precisaron desde la organización. Además cuenta con el apoyo de la municipalidad de la ciudad y la subsecretaria de Deportes.También habrá servicio de cantina con comidas típicas y bebidas. En tanto, las entradas costarán $ 200 para cada jornada y una promoción de $300 para los dos días. El sábado será la etapa clasificatoria, mientras que el domingo la etapa de playoffs (instancias finales).Sobre las inscripciones, el presidente del club Zorro, Sergio Martínez explicó que para el rugby se fijó un límite de 32 equipos; y para el hockey es más flexible el cupo de inscripción para las categorías Damas y Mamis Hockey. Tenían inscriptos hasta el viernes al mediodía, un total de 18 equipos en ambas disciplinas deportivas.El club que cuenta con iluminación en las dos canchas, con luces led, aguarda un gran acompañamiento de la gente, como es tradicional año tras año. Lo cual hizo que ganara relevancia y “no solo sea una actividad deportiva sino también social, por eso agrademos el apoyo tanto del Gobierno provincial como el municipal”, valoró el presidente de Aguará.