Intendentes del oeste formoseño se reunieron con el Ministro de la Jefatura de Gabinete

Este viernes por la mañana, intendentes del oeste provincial mantuvieron una reunión con el Jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo, Dr. Antonio Ferreira, para conversar sobre la agenda de actividades deportivas y culturales en el marco del receso de verano y evaluar las acciones para trabajar en la sequía y la crecida del río Pilcomayo.Durante el encuentro, el Dr. Ferreira estuvo acompañado por el Subsecretario de relaciones institucionales, Juan Ignacio Calderón y los primeros mandatarios Lorenzo Smith, de Villa 213 y representante de la liga de Intendentes del interior; Luis Alberto Corvalán, de Laguna Yema; Rafael Nacif, de Ingeniero Juárez; Víctor Adolfo Pérez, de Pozo de Maza; y Antonio Caldera, de Los Chiriguanos.Corvalán brindó detalles acerca de las conversaciones que mantuvieron competentes a su localidad: “El Ministro nos dio el aliento de que va a ser un año mucho mejor que los anteriores. Por ahora la visita es para coordinar algunas actividades, encuentros, trabajos sociales por la contención en estos días de vacaciones, por los jóvenes sobre todo”.“Tuvimos cuatro años de nuestra gestión también debilitada porque en el plano nacional no tenemos ningún respaldo y ahora se nos abren puertas porque coincidimos con la presidencia de la Nación, que es lo que más queríamos recuperar y todos hicimos el esfuerzo para ganar y lograr el objetivo”, sostuvo.Respecto a la planificación para el verano, Corvalán anunció que el 11 de este mes lanzarán actividades culturales y deportivas para varones y mujeres desde los 6 años y habilitarán la pileta pública.Dicha obra se realizó hace cuatro años con fondos provinciales y se utilizaba para las clases del profesorado de educación física que se cursa en el pueblo, pero antes no le daban utilidad recreativa porque no contaban con el recurso humano necesario. Pero ahora hay estudiantes avanzados en la carrera que se harán cargo de los controles correspondientes.“Tenemos profesores y profesoras que van a estar a cargo de eso en base a una reglamentación y exigencia porque esto será público, gratuito pero con las condiciones de 14 años para arriba”, aseguró.Y aclaró: “Porque tiene 25 metros de largo por 13,50 de ancho y de profundidad 2,90 metros, así que esto es muy delicado y hay que tomar las precauciones, todo bajo control de normas de seguridad y salud”.Por su parte, Caldera de Los Chiriguanos, comentó que están armando un cronograma de actividades deportivas y culturales para contener a jóvenes pero también invitar a adultos y niños.Este fin de semana se harán los festejos por el día de Reyes Magos, en la plaza que “hace poco se refaccionó, pintó y renovó el alumbrado”. Será una chocolateada con peloteros y payasos para los más chicos del lugar.El Río PilcomayoPor otro lado, Nacif, de Ingeniero Juárez, se refirió a la situación del río Pilcomayo para las próximas semanas y recordó que hace pocos días tuvieron una reunión los intendentes de los tres departamentos Mataco, Bermejo y Ramón Lista, que competen al oeste con los ministerios de producción, planificación, jefatura de gabinete y la Dirección de Vialidad provincial para analizar esa realidad.“Estamos en gran parte de los tres departamentos con una sequia bastante acentuada donde los municipios tenemos una participación relevante porque tenemos que atender la problemática de nuestra comunidad y de la gente que está en el campo y también estar atentos a las crecidas del Pilcomayo que viene los desbordes”, relató.Y siguió: “Eso le venimos a comentar al Dr. Ferreira, lo importante que fue para ir previendo este trabajo porque dentro de quince, veinte días se vienen las crecidas del Pilcomayo y el intendente de Masa, de Chiriguanos, de Yema y nosotros que si bien es cierto que no nos llega el agua pero tenemos mucha gente del pueblo que vive en la costa y tenemos que asistirla”.Además, aseveró que hace 28 años que Formosa tiene una intervención “muy activa” en la problemática del río y es por eso que “todavía lo seguimos teniendo dentro del territorio de la provincia”.“Estos cuatro años se vio de forma marcada la ausencia de Nación y desde la provincia los trabajos que se están haciendo son apertura de canales, construcción de la defensa y seguir acompañando esta gran problemática que es los desbordes”, manifestó.Y expresó: “El haber traído tantos años agua hacia nuestro territorio, nos llevó a traer mucho sedimento y vemos como nuestra parte, del Bañado que es la parte más productiva, más importante para la ganadería se han ido colmatando. Entonces en esa reunión plantean los intendentes la necesidad de ir creando fuentes forrajeras para asistir a esa gente que en épocas de crecida tienen que salir al bordo”.Nacif argumentó que quieren acompañar esta gestión porque en los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri estuvo ausente y la provincia “tomó la posta” con la Dirección de Vialidad para realizar los trabajos correspondientes y contener la situación.“Sabemos que hemos tenido retroceso de hasta 45 kilómetros en una crecida y ahora lo tenemos desde Farías hasta la Barilari en 30 kilómetros y tenemos que seguir manteniendo”, indicó.Y reiteró: “Por eso los intendentes estamos muy preocupados en acompañar a esta gestión en lo que tengamos que hacer para mantener al Pilcomayo dentro de Formosa, porque si llega un taponamiento a salir en la parte de Salta no vamos a poder intervenir y no sabemos por donde va a venir el agua. Para eso necesitamos el acompañamiento de Nación para hacer las obras que faltan”.En ese sentido, Pérez, de Pozo de Maza, resaltó que en las zonas de Rinconada y Vaca Perdida tuvieron “grandes pérdidas” hace dos años.“Gracias al trabajo que se hizo coordinadamente con el Gobierno de la provincia, tenemos ya garantizadas las correderas que habíamos hecho en aquel tiempo, ya tomaron su cauce con barranca y también tenemos la barrera ya reparada”, señaló.Y remarcó: “Yo calculo que hasta la altura de El Chañaral no vamos a tener problemas. El problema será desde El Chañaral hacia el cañón, Chiriguanos, toda esa zona va a afectar bastante el tema de las crecidas porque hay lugares donde el río no va a tener contención, porque no tenemos trabajo hecho y ahí si se desplaza para cualquier sector, entonces eso es lo que tenemos que tratar de trabajar y colaborar con nuestro compañero intendentes”.En ese marco, Pérez rescató que según los pronósticos las crecidas serán menos por la disminución de las lluvias en las altas cuencas y por eso “las expectativas son mejores que hace dos años”.“Un Gobernador que se preocupa”Por último, Caldera, contó sobre los “mini tornados” que sufrieron en su localidad en dos ocasiones, días antes de año nuevo: quince casas fueron destechadas.“Con la gente del municipio asistimos a todos, tal es así que en este momento están techando las dos últimas casas, porque les sacó el techo completo. Siempre contamos con la ayuda del Gobernador en esos casos, que nos da una mano para poder solucionarlo”, dijo.Y finalizó: “El problema está solucionado porque tenemos un Gobernador que se preocupa y llega la asistencia a la gente”.