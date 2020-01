Salir perdedor en una batalla de amor o Free Style no es el fin

Navegar en los ceros y unos de la web, a veces nos puede llevar a los oscuros pasillos con perfume prohibido y fondo de sintetizadores y voz distorsionada por el autotune, de los barrios en una creciente Formosa Capital.Y de una aparente historia más de un pibe con “una mitacuñaí” (que el inmortal Carlos Gardel ya escribió en el siglo pasado: “hoy una promesa, mañana una traición” del “Amores de estudiantes”) el poeta urbano, callejero, “Fede” Federico Montegro, nos dice otras cosas a través de su canción “Salí perdedor”.En tono de recitado, con una guitarra criolla de fondo, “Fede” sentencia: “Reconozco que salí perdedor pero aprendí en la vida que siempre hay que seguir adelante, no es un fin…”, apelando a la resiliencia humana ante circunstancias que no siempre son las mejores.“No me supiste amar, no me supiste valorar, todo lo que te di en este juego del amor, salí perdedor…”Esa “chinita” de topcito, short cortísimos de blue jeans y zapatillas, es una metáfora de una sociedad embelesada con la pantalla, que no mira a su alrededor y no ama, no contiene, no mira ni escucha, no valora ni tiene en cuenta a ese joven de la periferia urbana, que solo cuando se viraliza, en una fotografía, discriminado por su aspecto o en un video de “chinwenwencha“, la chica ve que es “un buen pibe”, que labura, que trabaja por su comunidad y que a pesar que tiene gorrita, capucha, zapatillas de basquet, no mata, no roba.“Un amigo entre el montón que perdiste no es un chiste, el que ríe ultimo ríe mejor, no pierdo el tiempo con flores que no florecen, pero la flor mas bella se marchita y desaparece, ahora voy a pensar en mi, no voy a pensar mas en ti, así como tu me negabas yo mismo te niego a ti… tu amor es fuego que me quemaba al borde del precipicio y me ilusionaba mientras a mi corazón jugabas, pero el juego terminó, dame over”.Aquí “Fede” reclama, alerta a esa “mitacuañaí”, que ese chico, olvidado, humillado y sin amor, es esa flor que se marchita, ese ser solo, cuya vida puede terminar en cualquier esquina, en un “over” definitivo, sin mañana.El genero trap habla de calle, drogas, sexo y violencia, sin censuras ni tapujos, donde el joven describe lo que vive en su día a día del barrio y en esa crudo retrato social muchos ven la causa de porqué cautiva tanto a Millennials como a Centennials.A pesar de toda la oscuridad, el desarmor y la indiferencia de la sociedad absorta en la pantalla, “Fede” encuentra un camino, una luz, el hueco por el cual emerger de este congelado torrente digital: “cuando tu me dejaste nadie me acompañó, en el camino partí la flecha de Cupido, se volvió mi enemigo, la música no me abandonó, siempre me acompañó y curó todos los daños”.Por eso, tras una batalla de Free Style, una desilusión amorosa, o la falta de un horizonte que oficie de tabla en el mar de incertidumbre del capitalismo financiero, surge el arte, la música, como representaciones del amor para reinventar la vida.