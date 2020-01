Policial obtuvo su segunda victoria derrotado a Tucumán de Gimnasia

En lo que fue su segunda presentación en el Torneo Argentino de Voley, Policial sumó su segundo triunfo en el inicio del segundo weekend tras vencer en el estadio Centenario y en set corridos a Tucumán de Gimnasia con parciales de 25-15 / 25-16 y 25-19. Este sábado vuelven a jugar los dirigidos por Martín López, a partir de las 21:30 horas en el mismo escenario recibiendo a los también tucumanos Instituto Carlos Pellegrini. La entrada será de carácter libre y gratuito.



El primer set inicio mejor para el conjunto formoseño que mediante tres puntos uno de ellos desde el saque, situación que complicó a Tucumán de Gimnasia cada vez iba el armador Alejandro Araya al saque, se puso al frente 3 a 0 para empezar a manejar esa distancia en el tanteador y aprovechando los buenos omentos de ataque por centro de la cancha con Adalberto Liand para llegar al 11 a 8 arriba y tras el tiempo técnico 13 a 8 debido a errores en el ataque de la visita hasta llegar al 17 a 9 lo cual llevó al entrenador de los tucumanos a solicitar un tiempo técnico. No hubo reacción en cuanto a acercarse en el marcador para la vista y así Policial cerró el primer set arriba 25 a 15



El segundo set inicio mas parejo con la visita pasando a ganar primero 3 a 4 y posteriormente Policial volver a retomar la delantera en el marcador 5 a 3 y luego 11 a 7 ahora con un buen trabajo del central Agustín Gallardo, tanto en ataque como en bloqueo. Esa distancia iba a ser imposible de acortar por parte de Tucumán de Gimnasia y una vez más Policial se quedaría con el set, ahora 25 a 16 para ponerse 2 a 0 al frente.



Prácticamente sin poder meterse en el partido los de Tucumán –salvo en el tramo final con un parcial de 0-5- sumado a que Policial aprovechó la mayor parte de sus posibilidades, hicieron que el tercer y último set se cerrase a favor de los formoseños para que de esta manera obtuviese su segundo triunfo consecutivo en set corridos y en misma cantidad de partidos. El set cerró 25 a luego de que los dirigidos por Martín López extendiesen ventajas de 16 8 y luego de 20 a 11. Sólo en la parte final Tucumán de Gimnasia pudo acortar distancias pero el partido ya era para el local.



Este sábado, a partir de las 21:30 horas en el estadio Centenario y con entrada libre y gratuita, Policial volverá a jugar recibiendo ahora a Instituto Carlos Pellegrini de Tucumán.









Síntesis:



Policial (3): Adalberto Liand 4, Rodrigo Ocampo 14, Alejandro Araya Lahoz 1, Leandro Niz 8, Agustín Gallardo 12, Tomas Rodríguez 6, y Héctor Villalba (L) (FI).



Ingresaron: Axel Mendoza, Gonzalo Ortíz 0, Pablo Rivero (C) 1, Iván Aquino 0, Jhon Camarichi 0. DT: Martín López.



Gimnasia de Tucumán (0): Maximiliano Geysels (C) 5, Santiago Aulisi 5, Sergio Frías 1, Esteban Gómez 0, Benjamín Ramírez (L), Tomas Steeman 1, Rodrigo Soria 4(FI).



Ingresaron: Díaz 3, López 7, Corso 1, Arrueta 3, Longo 0.



DT: Marcelo Díaz.









Parciales: 25-15 / 25-16 / 25-20



Árbitros: Néstor Cantero y Walter Robledo.



Estadio: Centenario