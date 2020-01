Pozo del Tigre continúa con las actividades del receso de verano

El intendente de la localidad, Alfredo de Yong, brindó detalles acerca de las acciones que llevan a cabo en el marco de la temporada de verano 2019-20 en Pozo del Tigre.Durante los fines de semana, se realizan los campeonatos de vóley libre que apunta a los jóvenes de diferentes edades que participan por “premios importantes”.Desde las 19 horas, se habilitan las dos canchas de beach vóley, con una competencia que a veces se extiende hasta las 12 o 1 de la madrugada, resguardados por la Dirección de deportes de la municipalidad.A la noche, debido al calor agobiante, en las canchas de Futsal, también se realizan torneos.Y en la cancha municipal, por la tarde, “los más chicos disfrutan de los campeonatos y encuentros que hacemos para contenerlos”.Respecto a las actividades acuáticas, el primer mandatario municipal, aseguró que están en unos 70% avanzadas las obras de construcción de las dos piletas nuevas para la localidad, hechas con recursos provinciales.“Así que si para la cola de este verano no inauguramos, ya para el próximo verano lo vamos a tener. Por los calores intensos son necesarios para contener esa franja que le gusta recrearse en el agua”, sostuvo.Por otro lado, recordó que durante este mes, llevaron adelante la “Caravana de la felicidad”, como denominaron a los festejos de reyes en los distintos puntos de Pozo del Tigre.“Lo vamos haciendo distintos días durante el transcurso de la semana, empezamos el 6 ayudando a las escuelas a repartir los juguetes que manda el gobernador y el próximo fin de semana en el predio del ferrocarril, en un espacio recreativo que tenemos preparado y de ahí salimos a los distintos parajes y comunidades originarias”, explicó.Se organiza desde las direcciones de deportes y cultura del municipio, que hace llegar juguetes, juegos recreativos, refrigerios, payasos, a las diferentes zonas del lugar.Además, De Yong, anticipó que antes del inicio de clases, como todos los años, harán una fumigación y desmalezamiento para poner en condiciones los establecimientos para el arranque de las cursadas.“También hacemos la fumigación para el mosquito con descacharrizado, le pedimos a las familias del pueblo que quieran participar que se inscriban en la Dirección de medioambiente, pasa una cuadrilla municipal con un camión a levantar todos los desechos que quieran tirar”, indicó.Y agregó: “Y una campaña de concientización para que no se reproduzcan y de a poco la gente va tomando consciencia”.En otra línea, se refirió a la actividad productiva de la localidad y aseguró que la Direccion de producción municipal en conjunto con el ministerio de la producción de la provincia, trabajan en conjunto para acompañar a los productores.“Estamos ayudando a la gente de esa forma, con la arada, la semilla que entregamos de maíz, zapallo, coreanitos, zapallo plomo para ayudarlos a producir”, manifestó.Y siguió: “Hace poco hicimos auto consumo para las comunidades aborígenes, hacíamos media cuadra de arado y le entregábamos las semillas para auto consumo: porotos, maíz, zapallos”.En ese sentido, el intendente relató la existencia de la comunidad originaria Tierra nueva, que todos los años siembran entre cuarenta y cincuenta hectáreas de sandía sin usar químicos, es decir, de manera totalmente orgánica.“Es muy requerida por la gente de la zona, vienen de distintos lugares de nuestra provincia a buscar, inclusive la sandía amarilla que producen, no en grandes cantidades pero es una entrada que tienen. Viene gente de Lugones, San Martín 2, Lomitas, Juárez, a buscar porque hace dos años que se están vendiendo y saben que es sin químicos”, argumentó.Por último, adelantó que los corsos barriales serán el 21 y 22 de febrero en Pozo del Tigre.“Nuestros corsos son muy lindos, nos denominamos la capital de la alegría porque vemos con tanto entusiasmo la gente mayor participar de estos corsos, los jóvenes, niños, esos días de las fiestas”, expresó.Y concluyó: “El año pasado tuvimos una gran concurrencia de todos los pueblos vecinos y siempre se cierra con un grupo artístico así que estamos trabajando en eso”.