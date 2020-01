Se realizará un Taller de producción musical con entrada libre y gratuita

Este viernes 31, a las 19 horas, las Mujeres, disidentes y originarias trabajadoras de la música de Formosa, llevarán a cabo un taller de producción musical a cargo de la productora musical Guadalupe Dal Ri Zorrilla.El mismo será en la casa cultural El Fuelle, ubicado en Pantaleón Gómez 116, con acceso libre y gratuito.“Las chicas me invitaron porque pasa mucho que dentro de los mismos artistas no les queda claro lo que es la producción musical, entonces pensamos en una charla originalmente sólo para el colectivo pero decidimos abrirlo para todo público porque sentimos que es un tema que debe concientizarse más”, sostuvo la disertante.Y siguió: “Es un modo de tomar un enfoque profesional para que el artista que quiera hacer un disco y dedicarse a eso, aprenda el modo es hacerlo a través de la producción musical”.Guadalupe explicó que por los avances tecnológicos y los modos en que se desarrolla la industria musical, es “mucho más fácil para uno mismo poder subir su propia música en internet sin necesidad de toda la burocracia que eran las discográficas y las radios que existen desde los años 50”.Y que si bien, con estas herramientas cualquier persona puede ser su propio productor musical, hay que tener en cuenta el marco teórico y el trabajo que conlleva.“Entonces explicarles que si querés hacerlo de modo profesional y lograr tener una carrera, cuáles son las herramientas que necesitas”, aseguró.Por su parte, Natalia Fernández, del Colectivo de Mujeres trabajadoras de la música, agregó: “Tiene que ver con algo que se llama la democratización de la comunicación, que se trata de acceder a estas plataformas digitales que una puede utilizar. El taller vendría a dar herramientas de independencia y soberanía sobre la música que una misma produce”.Y aclaró que la producción musical es “un estrato bastante alto con respecto a todas las cosas que necesita hacer un músico o música para trabajar de eso”.Además, la música, aclaró que el taller es parte de uno de los objetivos de la organización a la que pertenece.“Detectamos en la población de trabajadoras musicales que hay una debilidad con respecto a la profesionalización de nuestro trabajo, entonces buscamos brindar herramientas para que las pibas puedan empoderarse e ir profesionalizándose dentro de lo que ellas hacen”, argumentó.El Colectivo de Mujeres, disidentes y originarias trabajadoras de la música de Formosa, nació en julio del año pasado y ya llevan realizadas varias asambleas y un festival del cual participaron artistas locales, provinciales e inclusive de Paraguay.“Nosotras necesitamos diferenciarnos de la población masculina para subrayar que estamos siendo discriminadas en todos los ambientes no solamente en la música, nos amuchamos porque somos músicas, disidentes porque queremos ser inclusivas respecto a las otras identidades no binarias y originarias porque dentro del colectivo existen mujeres que son parte de comunidades originarias”, manifestaron.Por otro lado, Ana Lourdes Paredes, también integrante del Colectivo, anticipó que “más adelante” realizarán otras capacitaciones en lo que significa honorarios de músicos, derecho de autor, derecho de intérprete, productor fonográfico en el caso de lanzar un disco, entre otros.“Es necesario hacer esta clase de talleres para informar a los músicos como se trabaja profesionalmente con la música, cómo hacer carrera”, expresó.Y concluyó: “Nosotras tenemos que volver a plantear toda esta problemática la sufren varones y mujeres pero nosotras estamos mucho más atrás respecto a los derechos que hay que hacer valer, todavía estamos pidiendo el 30% de presencia femenina en los festivales”.