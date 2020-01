Pancaldo analizó el partido con Boca Unidos: “Las oportunidades que tienen no te perdonan”

San Martín de Formosa cayó en su estadio por 2 a 1 ante Boca Unidos de Corrientes. El partido se disputó el domingo en el marco de la Fase Preliminar Regional de la Copa Argentina, correspondiente al juego de ida. Ahora los formoseños deberán ir a Corrientes a buscar revertir el resultado ante los de Claudio Marini, para así avanzar en la competencia.El lunes el plantel entrenó, y los futbolistas que jugaron el partido ante el “aurirrojo” únicamente hicieron trabajos regenerativos.Ricardo Pancaldo, director técnico de San Martín, se refirió al partido que sus dirigidos sostuvieron ante el elenco correntino, dijo que el rendimiento de sus jugadores se debe dividir en dos momentos, y que ante equipos como Boca Unidos que tiene en su plantel nombres de jerarquía, las oportunidades que tienen “no te perdonan”.“Tengo sensaciones encontradas con relación al partido que se puede dividir en dos momentos, una cosa fue San Martín en el primer tiempo, y otra cosa fue en el segundo tiempo”, comenzó diciendo“En la primera etapa dimos muchas ventajas, muchas distracciones y donde con los equipos de jerarquía lo pagas caro como ser Boca Unidos que está armando con jugadores de otra categoría, lo que significa que ante la mínima ventaja te sacan diferentes y eso lo pagamos caro”, detalló, para agregar que tuvieron muchas desatenciones, que deberán corregir con los entrenamientos y sino también “a través de la aptitud que significa prestar atención y mayor concentración en el juego”.Mientras que en “el segundo tiempo salimos con otra intención, tal vez no con un juego vistoso pero si con mucha más movilidad, tuvimos más precisión, nos animamos a jugar para adelante y provocamos muchas situaciones de gol que por actuación del arquero o por la mala fortuna no pudimos convertir, y después de vuelta tuvimos pasajes de desconcentración y permitimos que el rival nuevamente se ponga en ventaja. Tuvimos para empatarlo, nos paramos prácticamente con tres puntas en la parte final del partido, pero con eso solamente no alcanza, deberemos seguir trabajando”, concluyó en su análisis de los 90 minutos del partido de ida por Copa Argentina.Después, fue consultado sobre el torneo Federal A, el objetivo principal que tiene el equipo formoseño en este 2020. Pancaldo dijo que va a ser una segunda rueda muy complicada, y con equipos muy fuertes, así como Boca Unidos que se armaron con jugadores de gran nivel para pelear hasta el final por el ascenso.Respecto al campo de juego, señaló que “debemos hacernos fuerte en nuestra cancha, sacar provecho de que somos un equipo que está acostumbrado a jugar en espacio reducido”, y volvió a mencionar el juego irregular que tuvieron ante los correntinos al señalar que “Boca Unidos se sintió cómodo el domingo en muchos momentos y fue porque pese a que no están acostumbrados a jugar en espacio reducido nosotros le cedimos y le permitimos contar con mucho espacio”, afirmó.“Supieron resolver esas cuestiones de los espacios, y vuelvo a decir porque cuenta con jugadores de jerarquía e incluso de otra categoría, pero bueno nosotros también aprovechamos para dar rodaje a varios jugadores como Cháves, Leiva, Asatt, porque indudablemente queremos que sientan que son parte del equipo”, explicó la decisión de mechar algunos futbolistas que tienen menos rodaje en el plantel titular.San Martín continuará entrenando de cara al juego con Gimnasia de Entre Ríos. Recordemos que el elenco “franjeado” suma 18 puntos en la tabla de posiciones de la zona 1 del Torneo Federal A temporada 2019-2020.