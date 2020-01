Nuevos Precios Cuidados: Delinean implementación en la provincia

Luego de que el Gobierno Nacional relanzara el Programa Precios Cuidados, desde el ámbito provincial se delinean acciones a los efectos de diagramar la implementación del acuerdo.Este martes 7, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, presentaron el programa con el que el Gobierno del presidente Alberto Fernández busca establecer un marco de referencia del valor de los productos y frenar la creciente inflación.Según se explicó en la rueda de prensa realizada en la Casa Rosada, la nueva canasta del plan Precios Cuidados estará compuesta por un total de 310 productos y en promedio, respecto al programa anterior, los precios tendrán una baja promedio del 8%.El subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario de Formosa, el licenciado Víctor José Romea, indicó que si bien aún no cuentan con información oficial por parte de la Nación, “nos hemos conectado con pares y personalmente tuve una muy buena charla con el responsable de Defensa al Consumidor de la provincia de Entre Ríos, Juan Carlos Albornoz, ya que es el presidente interno del Consejo Federal del Consumo, el cual representa a todas las provincias ante la Secretaría de Comercio de la Nación”.“Estamos esperando ver qué es lo que se define en cuanto a cuáles son los actores, es decir, cuáles son los supermercados que entran en el acuerdo”, indicó, apuntando que en principio “los que entran en Formosa son hasta ahora dos: Chango Más y Carrefour, con lo cual estamos hablando de tres puntos de ventas en la ciudad capital en el primer caso y dos en el segundo”.Hizo notar que “teniendo en cuenta que es muy poco, estamos pergeñando otras ideas”, señalando que “como organismo de aplicación en Formosa, vamos a convocar a Supermercados APA, que anteriormente se había sumado, y a la cadena Cáceres, que estuvo siempre, pero con menos artículos de los previstos anteriormente, con lo cual ahí ya suman 19 los puntos de venta. Y si El Súper adhiere también vamos a estar en 23 o 24 puntos”.“Haremos una reunión posiblemente este viernes, donde los convocaremos y ellos deberán definir si se comprometen o no a entrar a Precios Cuidados”, explicó el funcionario.Refirió que “si no se adhieren en consecuencia vamos a plantearnos una estrategia que pasa por los Precios Formoseños Sostenidos, donde trataremos de crear una herramienta que ya la tenemos pensada con la que vamos a trabajar no menos de 50 productos y que estén, no sólo en la capital, sino que trataremos de cubrir localidades del interior como Laguna Blanca, Belgrano, Ibarreta, Campo, Tatané, entre otras, donde tenemos ya identificados supermercados o autoservicios”.“De esta manera llegamos a mucha más gente y cumplimos una función socioeconómica, para la cual somos autoridad de aplicación y en la que nos tenemos que poner en la situación de conmovernos ante la realidad que viven nuestros comprovincianos. Y en eso vamos a avanzar”, subrayó el subsecretario Romea.Por último, estimó que “la semana que viene ya tendríamos definiciones en cuanto a productos y demás, por lo que estaríamos informando a la comunidad”.