Niños y niñas de toda la provincia recibieron juguetes por el Día de Reyes

En un valioso y significativo gesto de estricta justicia social e igualdad, el Gobierno provincial renovó la entrega de juguetes por el Día de los Reyes Magos.Más de 240 mil juguetes de excelente calidad y variedad se distribuyeron de manera simultánea en toda la extensión del territorio formoseño, revalidando así la premisa justicialista de la gestión del gobernador Gildo Insfrán de que los únicos privilegiados son los niños.La entrega- como desde hace veinte años- se realizó en las escuelas de toda la provincia y de manera simultánea, a partir de las 9 horas de este lunes 6.Distintos funcionarios, como el ministro de Cultura y Educación Alberto Zorrilla, la Secretaria de la Mujer Angélica García, el administrador del IAS Edgar Pérez encabezaron las entregas en distintas escuelas y reparticiones.Además de los establecimientos educativos de los Niveles Inicial y Primario (incluso de gestión privada) también se brindó un obsequio a los pequeños de las guarderías, los Centros de Desarrollo Infantil, hogares, centros de salud, comedores, entre otras instituciones.También en las escuelas, tanto de esta ciudad como en el interior, comunidades aborígenes y colonias rurales, donde los docentes organizaron desayunos especiales por Reyes Magos, recibiendo con chocolate y pan de leche a cada niño, en otros casos con bolsitas de galletitas dulces y yogures.Varios tipos de colaciones fueron servidas, como también se organizaron bailes, juegos y diferentes tipos de entretenimientos, todo para que cada niño tuviera una jornada festiva.En muchas instituciones educativas se apreció a docentes y padres convertirse en Melchor, Gaspar y Baltasar, sumándole un aditamento a la celebración que cada 6 de enero se repite.HospitalLos regalitos también llegaron al Hospital de la Madre y el Niño para los más chicos que por alguna afección permanecen internados en ese nosocomio.Hasta allí llegaron “reyes magos” con muñecas, pelotas, autos, juegos de mesa y fueron recibidos con sonrisas y abrazos por los chicos de distintos puntos de la provincia que junto a sus padres esperan el alta para volver a su casa.GarcíaEn ese sentido, la secretaria de la Mujer del Poder Ejecutivo, la licenciada Angélica García, se hizo presente desde el inicio de la entrega en la Escuela N° 2 "Domingo Faustino Sarmiento" de la ciudad capital.Al ser entrevistada por la prensa subrayó: "Los niños y las niñas recibieron sus regalos, los juguetes que el Gobierno de la provincia distribuyó en todo el territorio provincial. Fueron 246 mil kits de juguetes y realmente pudimos ver las caras de felicidad de los niños y las niñas cuando las maestras o las seños les entregaron sus regalos"."Todo se desarrolló con absoluta normalidad, mucha felicidad tanto en los chicos como en las maestras, los directivos, los padres y todos. Fue un día muy especial, muy lindo, de mucho placer. Es una inmensa felicidad", resaltó la funcionaria al poner en valor el gesto de la gestión del gobernador Gildo Insfrán, de estricta justicia social, uno de los pilares de la corriente peronista y precepto del Modelo Formoseño que tiene como conductor al primer mandatario.Hizo notar que "las madres decían que a veces no pueden comprar un juguete, entonces remarcaban que qué suerte que todos los años el Gobierno provincial les entrega los juguetes porque los chicos esperan ese regalo. Los niños no duermen esperando su juguete, así que esa ansiedad y después verlos cuando retiran su regalo es algo increíble"."Se trata de un Estado presente, todos los años. La premisa, como Gobierno justicialista, de que los únicos privilegiados son los niños se cumple acabadamente todos los años y para nosotros es una inmensa satisfacción", acentuó la secretaria de la Mujer.Excelente gestoPor su parte, la directora de la Escuela 2, Gloria Cupayolo, destacó que "la tarea de entrega de los juguetes se desarrolló de manera excelente, los niños felices, los padres también. Se les brindó también una gaseosa y galletitas, así que muy contentos porque pudimos apreciar la presencia de toda la familia"."También nos acompañaron integrantes de diferentes instituciones como ser la Delegación Zonal, el Ministerio de Cultura y Educación y la Secretaría de la Mujer, que estuvieron acompañándonos en tan hermosa tarea que nos brinda la provincia y el gobernador Insfrán".Puntualizó que en ese establecimiento educativo unos 650 niños y niñas recibieron juguetes, marcando que a ellos se sumaron los que fueron acompañados de sus hermanos o hermanas. "Este gesto es excelente, aplaudo al señor Gobernador al igual que toda esta comunidad educativa por esta decisión de todos los años para los niños y niñas de Formosa".Juan Martín, un niño del República Argentina que cursa en la escuela que recibió su regalo, comentó: "Me dieron un tractor y una pelota para mi hermano, me encantan".Asimismo, Nahuel, del Lote 4, contó que recibió un auto de policía y una pelota. Su madre señaló que "vinimos muy esperanzados porque estamos comenzando un nuevo año, mi hijo pasó a tercer grado, así que felices. Me parece buenísimo este gesto del Gobernador, muchísimas gracias a él y a todo el equipo porque hay veces que los padres no podemos comprar juguetes y esto ayuda muchísimo", cerró emocionada.