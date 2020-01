Muracciole: “El gobierno de Macri no pensó en el pueblo”

El concejal formoseño por el Frente de Todos, Adrián Muracciole, se refirió a la firma de convenio entre el Gobierno Provincial y el Municipio de la ciudad, el cual garantiza que por el plazo de 120 días el costo del pasaje no se incrementará para los usuarios del transporte urbano en la ciudad capital.“El gobernador Insfrán tomó la decisión política de volver a realizar un aporte muy importante, estamos hablando de quince millones de pesos por mes, esto significa que el Gobierno Provincial aportará entre 12 y 14 pesos por boleto, que es el monto que debería aumentar el boleto si la provincia no aportara este subsidio”, explicó el economista.El acuerdo, firmado el pasado lunes, garantiza que por el transcurso de cuatro meses el Gobierno de Formosa desembolse $15.000.000 por mes, una vez concluido este tiempo se volverá a evaluar la situación.El concejal hizo hincapié en que se llegó a esta situación ya que, Mauricio Macri, durante su presidencia decidió eliminar entre otros subsidios, el subsidio al transporte, "A nivel nacional siempre hemos hecho el reclamo correspondiente por la quita de este subsidio que permitía contener el precio del transporte público de pasajeros en toda la Argentina".Recalcó además, que en la provincia "ya el año pasado se contuvo este aumento gracias a la decisión política del gobernador de otorgar este subsidio a la Municipalidad de Formosa”.Con respecto a los paros de transporte urbano, Muracciole aseguró que la empresa debe cumplir con el contrato firmado, a la vez aclaró que "nosotros siempre fuimos muy respetuosos de los trabajadores, si bien es cierto que, cuando hacen paro es mucha la gente que se ve perjudicada -porque son 50.000 los usuarios de este servicio- hay que entender la situación de los trabajadores que necesitan ese sueldo para llevar un plato de comida a la casa; debemos entender que son trabajadores que reclaman el sueldo que les corresponde”.Por otra parte, el concejal puso en relieve que se vivencian consecuencias de lo que fue la gestión del anterior Gobierno Nacional, “El gobierno de Macri no pensó en el pueblo, dejó una desastrosa situación económica y social, lo mínimo que podría hacer es tener un acto de dignidad y hacerse cargo de haber sido el peor presidente de la historia democrática de la Argentina”.