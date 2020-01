Déficit hídrico en La Primavera: Autoridades provinciales se reunieron con los vecinos

González: “Ha terminado una reunión en el que el Estado Provincial dió explicaciones pertinentes a cada tema planteado”Este miércoles se llevó a cabo en la E.P.E.P N° 291, “Dr. Nicolás Avellaneda”, una importante reunión entre el Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, doctor Jorge Abel González, titulares de organismos provinciales y distintos referentes de la comunidad “La Primavera”, para tratar los inconvenientes derivados de la merma en la cantidad de agua cruda.En este sentido, el ministro González aseguró, que una vez más, el Gobierno Provincial da claras muestras de estar abierto al diálogo con todos los sectores, “Ésta fue una convocatoria que hizo la comisión de la comunidad de La Primavera, que también salió por las radios de la zona para que pudieran asistir todas las personas que querían hacerlo”.Estuvieron presentes en el encuentro, el ministro de Planificación Daniel Malich, ministro de la Comunidad Aníbal Gómez, el diputado provincial Carlos Hugo Insfrán, Defensor del Pueblo José Gialluca, como así también los intendentes de la localidad de Laguna Blanca Ricardo Lemos, de Laguna Naineck Julio Murdoch, de Siete Palmas Raúl Leiva, el administrador del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento, Julio Cesar Vargas Yegros, el titular del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), Esteban Ramírez, representantes del Ministerio de Desarrollo Humano y de Dirección de Vialidad Provincial, el representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación en la Provincia de Formosa, Dr. Julio Néstor Santander, dirigentes, pastores, referentes de la comunidad y las fuerzas Gendarmería Nacional y la Policía de Formosa.El doctor González explicó que el principal debate se dio por la dificultad de contar con fuentes de agua cruda para garantizar la distribución en la cantidad a la que estaban acostumbrados en La Primavera.“Lo importante es destacar que ellos –como otras muchas comunidades- tienen una red de distribución de agua potable, es una comunidad rural que tiene 130 kilómetros de cañerías enterradas en toda su superficie, esto evidentemente implica una clara decisión política del Gobierno Provincial de llevar igualdad de oportunidades a todos los formoseños”, expresó.Indicó que Formosa está pasando por un déficit de lluvias, ya que en los meses de octubre, noviembre y diciembre, no se produjeron los milimetrajes necesarios, “Estamos en la misma línea de Australia -que está viviendo un fenómeno muy similar al de esta zona- en otros lugares tenemos reservorios de agua con suficiente potencia y capacidad para solventar este bache que estamos teniendo en este momento, ya las aguas del Río Pilcomayo han ingresado a nuestro territorio”.“El bañado La Estrella se está cargando de agua, y esas aguas ya han ingresado al Río del Norte, se está acercando ahora a lo que es el vertedero, a partir de ahí va empezar a brindar agua a todos los sistemas del Centro Sur de la provincia a Monte Lindo y Las Lomitas; desde el Monte Lindo a Pozo del Tigre y demás localidades de la zona y el Rio Negro que brinda agua hasta San Martin 2, a su vez, cargará el sistema del Riacho Porteño que es el que llega acá y lo necesitamos con suficiente capacidad para realizar el bombeo y la potenciación de los reservorios de toda esta zona”, detalló el ministro.Sobre la problemática planteada por la comunidad, González respondió que debido a la afectación en las fuentes de agua cruda que alimenta la planta de agua potable de Laguna Blanca, se brinda asistencia desde Siete Palmas y El Espinillo; agregó que “Se están buscando fuentes alternativas para poder atender la demanda de agua potable y se está haciendo una distribución acotada en el tiempo, pero que no deja de ser efectiva”.Cabe destacar que en algunos sectores de La Primavera la presión del agua no es la adecuada, por ello el Estado asiste con una fuente de agua potable.El ministro puso en relieve la importancia del diálogo, “Ha terminado una reunión en el que el Estado Provincial dio las explicaciones pertinentes de cada tema que plantearon, hemos abarcado todas las problemáticas esbozadas como estamos acostumbrados a hacerlo y la presencia de los titulares de cada organismo ha dado claras muestras que nosotros -ante cualquier tipo de situación- brindamos las explicaciones necesarias para buscar juntos la manera de resolverlas”.AudienciaPor otra parte, el doctor informó que el Defensor del Pueblo hizo una presentación ante la justicia federal por el corte de la ruta nacional y fue convocado para el día jueves; “Él participó activamente de toda esta reunión y ha tomado debida nota de todos los planteos que fueron plasmados en un acta al finalizar la reunión, seguramente se exhibirá en la justicia federal”, cerró.