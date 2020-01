Multitudinaria y colorida Expo Animé Formosa en la plaza San Martín

Durante la tarde del sábado, en el playón central de la plaza San Martín, la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo de la Municipalidad de la Ciudad, junto al Grupo Animé Formosa, presentaron una nueva edición de esta muestra de la cultura oriental difundida a través de extraordinarias creaciones audiovisuales a todo el mundo.Todo comenzó a las 17 horas, con centenares de jóvenes, fanáticos del género, que recorrían los diferentes stands de merchandising y todo tipo de productos, con expositores de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y de la República del Paraguay.Con el correr de la tarde el número de asistentes fue creciendo, estimándose en más de 3000 visitantes de toda la región que colmaron el playón central de la plaza.Acerca del masivo evento, el subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo de la Municipalidad, José Delguy, indicó “estamos muy contentos por la multitudinaria presencia de jóvenes y la calidad de la muestra que llevamos adelante con el Grupo Animé Formosa. Sabíamos que este grupo de personas, amantes de este tipo de manifestaciones culturales, iba a convocar a pares de toda la región contribuyendo a afianzar el perfil turístico que la gestión del intendente Jorge Jofré desarrolla para la ciudad”.“Vemos con mucha alegría que todo el acompañamiento y el apoyo que brindamos a estos jóvenes termina contribuyendo con ese eje de gestión, generando una virtuosa interacción entre un sector de la comunidad y el municipio que beneficia a todos”.Por su parte, Carolina Peña Mendoza, de la ciudad de Pilar, República del Paraguay, comentó “vine con mis primos de Asunción, porque saben que me encanta el animé, el cosplay, la música Kpo y la verdad no me esperaba tanto; la pasamos genial con los espectáculos, las exposiciones y los shows, y todo gratis. Además, la gente en Formosa nos trató súper bien desde que entramos a la ciudad y realmente vivimos una fiesta espectacular”.Seguidamente, la joven Milagros Torres, de la provincia del Chaco, expresó “la verdad que siempre quería venir, porque yo soy de Fontana, Chaco, pero por cuestiones de trabajo me es difícil y mirando en la red vi que se hacía esta magnífica expo y no me la quería perder. No me espere ver series de cuando era una nena, me emocione y me trajeron recuerdos de esos años tan lindos. Solo tengo palabras de agradecimiento para el municipio capitalino y los chicos de Animé Formosa por organizar este notable evento y hacerme vivir estos hermosos momentos”.Expo Animé domingueraEste domingo 5 de enero, desde las 17 horas, continuará la muestra en la plaza San Martín con diversos espectáculos, degustaciones, muestras y shows musicales, de estética Kpo y animé, como así también de destrezas orientales.Actividades:-Concurso de dibujo de Manga y Animé-Retro Motion (proyección de comics clásicos)-Primer Torneo de Lucha Slimo-Fiesta Invasora (muestra de videojuegos retro)-Muestra de coreografías animé libre-Concurso Cosplay (estética animé)-Degustación de tragos Kpo y Animé-Show de Astro Suga Formoseño (Cover Kpo)-Performance Animé “Air Gear”-Cosplay Speed (Concurso de disfraces animé)-Cosplay mascotero-Demostración de arte marcial Aikido Tradicional-Show de Mister Pou (Rap Animé)- Exhibiciones de Kenpo Karate y Karate Tradicional-Show de Senbozakura (Rock Animé)-Animación y música en vivo con proyección de clip’s de la temática