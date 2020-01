La próxima semana la provincia recibirá una partida de vacunas

Tras la noticia de que el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, liberó más de 12 millones de dosis de vacunas retenidas en la Aduana del Aeropuerto de Ezeiza, el director del departamento de Inmunizaciones de la provincia, dependiente del ministerio de Desarrollo Humano, Julio Arroyo, confirmó que la próxima semana llegará a Formosa una partida de esas vacunas, y que estará a disposición de la población.También, el licenciado detalló las recomendaciones para los que viajen en sus vacaciones de verano a Brasil, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, todos estos lugares están vinculados al alerta por los casos de sarampión. Por lo que pidió pensar a los padres, a la hora de viajar a estos lugares “en los niños que son los más vulnerables”.Ante la consulta sobre que le generó la noticia sobre la liberación de las vacunas por parte del ministro de salud de la Nación, Ginés González García, Arroyo dijo: “Primero de alegría porque esas dosis de vacunas que estaban varadas hace seis meses van a poder llegar a toda la población y especialmente a los más vulnerables, que son los niños. Y a su vez me generó tristeza también, porque queda evidenciada la política instaurada por el anterior gobierno nacional de Mauricio Macri de privar de salud, de equidad y de solidaridad a toda la población referida al acceso a las vacunas que es un bien social preventivo”.Actualmente “el país padece el faltante de tres vacunas fundamentales para la prevención de la meningitis, meningococo y rotavirus”, indicó, al tiempo que nuevamente valoró la decisión de Ginés González García, de liberar las vacunas de la Aduana, retenidas más de seis meses, debido a que Macri no abonó el impuesto aduanero a la importación, que es en dólares.Sobre más detalles de las partidas, que se distribuirán a las provincias, sostuvo que aún no tiene mayor información de qué dosis se trata, y que por el momento seguramente las autoridades nacionales, deberán constatar el estado de las vacunas. “Si la cadena de frío no se cortó, la fecha de caducidad, es decir, el tiempo para ser aplicadas, y otras cuestiones sanitarias”, añadió.RECOMENDACIONES PARA LOS QUE VIAJENTambién, el funcionario del área de Inmunizaciones de la provincia, brindó recomendaciones para los que viajen a Brasil, así como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las Regiones V, VI, VII y XII de la Provincia de Buenos Aires, por el brote de sarampión. Al respecto explicó: “En Brasil, actualmente es el país sudamericano con más casos de sarampión, un total de 16 mil y 15 muertos hasta el momento. Mientras que en el país, hay 97 casos y por el momento todos en la CABA y el Conurbano bonaerense”.“Así que toda persona que vaya a viajar a Brasil no solo tiene que contar con la dosis de la fiebre amarilla, sino fundamentalmente contra el sarampión”, enfatizó.Respecto, al sarampión comentó que en el 2019 en Formosa se sospecharon 54 casos de sarampión, pero todos dieron negativo. Mientras que el país, lleva registrado hasta el momento 97 casos confirmados, de ellos 45 son en niños menores de un año. Este indicador obligó a las autoridades sanitarias del país, a adelantar la aplicación de la primera dosis contra el sarampión a bebés desde los seis meses. “Con lo cual quienes vayan a viajar a Brasil, a la Caba o la Provincia de Buenos Aires, y tengan bebes menos de seis meses no se recomienda el viaje”, aclaró, enfáticamente, el licenciado.En ese sentido, Arroyo recordó que la vacuna contra el sarampión en el calendario obligatorio dice que la primera dosis se coloca en los niños cuando cumplen el año de edad y la segunda dosis, recién en la etapa pre escolar (entre los 5 y 6 años de edad). En tanto, recordó que cada cuatro años se realizan las campañas nacionales contra el sarampión. La última fue en 2018, y alcanzó a niños entre 1 y 5 años, a quienes se aplicó la vacuna triple viral.Asimismo, informó el licenciado que las dos vacunas están disponibles, -tanto la fiebre amarilla y la triple viral- en todos los vacunatorios de todos los centros de salud públicos de la provincia, asegurando que hay disponibilidad de dosis. “La dosis para la fiebre amarilla tiene una particularidad, es que el frasco de la vacuna una vez abierto solo dura seis horas, y es por esto que los centros de salud y hospitales públicos definen un día de la semana para su aplicación, que debidamente se informa a la ciudadanía”, dijo.Mientras que en la sede del departamento de Inmunizaciones de la Provincia, las personas pueden vacunarse todos los días hábiles (lunes a viernes), en el horario de 8 a 12 horas (por la mañana), y 17 a 19 horas (por la tarde). Y además, el sábado de 8 a 12 horas.Agregando el funcionario, que en los próximos días también los hospitales de las localidades de Laguna Blanca, Las Lomitas, Ingeniero Juarez, Pirané, El Colorado y Clorinda van a habilitar la misma modalidad que se aplica en Capital. Y expedirán el certificado internacional que se exige en países del exterior al momento de ingresar al territorio.Por último, recordó a la población que el sarampión es una enfermedad viral que se trasmite de persona a persona, que una vez que se desarrolla en el cuerpo no hay medicación alguna para su tratamiento. Y que la vacuna, es la principal prevención.