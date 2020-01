Zorrilla sobre la entrega de juguetes: “El objetivo de nuestra doctrina es la felicidad del pueblo, que empieza por el niño”

El ministro de educación de la provincia, Alberto Zorrilla, resaltó la decisión política del Gobernador Insfrán de “homenajear a los niños con la presencia de un juguete”.“Esta es una acción del Gobierno, porque educación es el lugar que contiene a los niños, trata de colaborar en su formación como persona, pero si no tuviera un apoyo de economía, secretaria general de la jefatura de gabinete, desarrollo humano, comunidad, y los demás ministerios no podríamos hacer nada”, sostuvo el funcionario.Y agregó: “ También con la acción principal solidaria, de los docentes y directivos que vienen un día que no tienen la obligación de hacerlo, con mucha alegría, ambientan el lugar para que el niño se sienta bien, halagado y festejado, que es lo que necesita el niño para su formación. Ese es el objetivo de nuestra doctrina: la felicidad del pueblo, que empieza por el niño”Además, aclaró que los juguetes no sólo se entregan a los inscriptos del establecimiento sino también a los hermanos que aún no están escolarizados.“El interés es que cada niño tenga un juguete y se sienta contento y como parte de la humanidad que a veces lo trata mal, que sienta que hay gente que lo quiere bien y está en la escuela, en la familia, en el Gobierno”, aseguró.Y remarcó: “Es importante que los niños sientan esto porque se ve en la cara de alegría de los docentes, el ambiente, como están caracterizados y demás y esto sucede en todas las escuelas de la provincia al mismo momento y no hacemos excepción de aquel que puede o no puede comprar, es para todos”.La entrega de juguetes, como todos los años, se realizó en todas las delegaciones zonales de la provincia.Por otro lado, Liliana Martínez, directora de los jardines de infantes nucleados N° 4, manifestó la felicidad de todo el equipo docente porque “a través del Gobierno de la provincia, podemos tener todos los años los obsequios para entregar a nuestros niños”.“Uno de nuestros objetivos es que las docentes entreguen a sus alumnos en este día especial de disfrute para los niños. Hace veinte años que lo hacemos y es para nosotros una actividad reconfortante”, expresó.