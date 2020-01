La Policía realizó 195 actas de infracción, y sacó de las calles a 59 conductores alcoholizados

Se detectó seis comercios que vendían bebidas alcohólicas fuera del horario permitido, cuatro fiestas privadas que no contaban con habilitación; se demoró a ocho personas por ebriedad y desorden, en tanto otras dos registraban pedidos de captura.En el marco de las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, la Policía ejecutó en todo el territorio formoseño un amplio operativo de prevención y seguridad vial.Los operativos abarcaron rutas nacionales, provinciales y caminos vecinales de manera preventiva, incrementándose los recursos humanos y logísticos para marcar mayor presencia de efectivos en las calles.Se destacaron servicios preventivos en entidades bancarias, cajeros automáticos, inmediaciones a locales bailables (antes, durante y después), en espectáculos públicos, culturales, deportivos, en inmediaciones a comercios, entidades públicas y privadas. Asimismo, se afectó un importante número de efectivos para el servicio de seguridad de la “Fiesta Internacional del Río, Mate y Tereré” en la costanera Vuelta Fermosa, como así personal del Cuerpo de Bomberos colaboró y brindo servicio de seguridad con una embarcación de la Institución, motor fuera de borda, y personal necesario del Grupo Especial de Rescate (GER).Como resultado del despliegue policial, ocho personas fueron demoradas por ebriedad y desorden, iniciándose causas contravencionales con intervención del juez de Paz de Menor Cuantía local. Además, dos personas fueron demoradas por registrar pedido de captura, quedando alojados a disposición de la justicia.En torno a la lucha contra la venta irregular de bebidas alcohólicas, los auxiliares de la justicia detectaron seis locales comerciales que expendían bebidas alcohólicas fuera del horario permitido en los barrios La Colonia, 8 de Octubre, República Argentina y San Francisco de esta ciudad; en tanto un local se detectó en Clorinda y otro en Ingeniero Juárez.Por otra parte, se detectaron cuatro fiestas privadas que no tenían autorización municipal en los barrios San Juan I, Luján, La Paulina y San Francisco. Se requirió la presencia de los inspectores de la Dirección de Bromatología Municipal, quienes realizaron las actas de infracción y clausura.Seguridad vialEn lo que hace a la seguridad del tránsito, necesario mencionar que la Policía viene desplegando distintos operativos desde el mes de diciembre, destacándose el Plan de Acción Preventivo Vial “Todos Unidos Por La Vida - Verano 2019/2020”, coincidentemente con la temporada veraniega, el receso escolar y administrativo produciendo, como así el aumento de vehículos en las rutas y turistas en nuestra provincia.En este sentido, se realizaron más de 195 actas de Infracción en toda la provincia, de los cuales 59 fueron por alcohotest positivo (entre ellos 6 fueron en el Distrito Cinco, 8 en Clorinda y 3 en Ingeniero Juárez).También se sacó de circulación motocicletas y automóviles cuyos conductores no cumplían con los requisitos mínimos para circular y se retuvo alrededor de 74 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito, destacándose el despliegue de efectivos en todo el territorio provincial que arrojaron resultados altamente satisfactorios.InteriorEfectivos de la Comisaría Estanislao del Campo, observaron que el conductor de un automóvil Ford KA evadió el control policial ubicado en esa jurisdicción, observando que el rodado retomó la ruta y se dirigió hacia Ibarreta, solicitando al personal de la Comisaría del lugar, que intercepten en vehículo, informando la novedad a la Unidad Regional 5 con asiento en Las Lomitas.Efectivos de Ibarreta con chalecos de protección balística se trasladaron a la Ruta Nacional N° 81, donde implantaron un control con desplazamiento de conos a la altura de la Colonia El Oculto, donde interceptaron el rodado conducido por un hombre de 35 años en evidente estado de alcoholización, observándose en el asiento del acompañante un pack de seis latas de cerveza, de las cuales dos estaban vacías.El hombre que contaba con las documentaciones pertinentes para circular fue detenido, procediéndose al secuestro del rodado y posterior traslado a la Comisaría, donde se inició causa contravencional con intervención del Juez de Paz de Menor Cuantía.En la Unidad Regional Dos con asiento en la localidad de Pirané, Unidad Regional Tres de Clorinda, Unidad Regional Cuatro Laguna Blanca, Unidad Regional Cinco Las Lomitas, Unidad Regional Seis Ingeniero Juárez y Unidad Regional Siete General Güemes, intensificaron los operativos de seguridad vial en ruta y zonas urbanas para evitar la presencia de conductores imprudentes y/o alcoholizados, contribuyendo a la seguridad ciudadana.Las acciones preventivas se realizaron según la planificación diagramada por el Comando Superior, a través del Departamento Operaciones y fueron supervisadas por los distintos jefes de las respectivas unidades regionales.