Herradura se consolida como destino turístico

El técnico en Turismo y miembro del ministerio de Turismo de la provincia, Luis Ortíz sostuvo que Herradura se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más elegido por los formoseños y también los que visitan la provincia. Analizó que una de las características más valorada es que cuenta con la playa a orillas de la Laguna Herradura, ubicada a solo 40 km. de la ciudad capital.“Herradura se consolidó como destino turístico en la provincia, hoy en día cuenta con una playa hermosa, cosa que en capital no tenemos porque la Reserva de Biosfera Laguna Oca no está habilitada para los bañistas”, comentó, para agregar que la localidad cuenta con un complejo de cabañas que “son accesibles en cuento a costos, y también tienen promociones”.Justamente hay un total de 17 complejos de cabañas en Herradura, según la última actualización de la aplicación del ministerio de Turismo, la app formosahermosa.gob.ar “donde pueden encontrar toda la información sobre precios de las cabañas y promociones para esta temporada 2020”, agregó el técnico en turismo.Opinó que cada vez más formoseños y también visitantes eligen Herradura como destino para las vacaciones de verano, “así que a no desaprovechar este lugar hermoso y con tiempo averiguar las cabañas, ya que muchas no tienen disponibilidad hasta febrero”, informó, para reiterar que es una “opción económica” y además “para conocer lo nuestro porque muchas veces los propios formoseños desconocemos nuestros lugares que son hermosos”.Invitó a la ciudadanía a visitar la página web del ministerio de Turismo formosahermosa.gob.ar, donde están las promociones hoteleras, gastronómicas y todo lo referido a las cabañas en la localidad herradureña.LA FIESTA NACIONAL DE LA CORVINA DE RÍOLa nueva edición de la Fiesta Nacional de la Corvina de Río tiene fecha confirmada, serán los días 7,8 y 9 de febrero próximo, y en ese sentido el municipio local se encuentra trabajando en los últimos detalles. Así lo confirmó el intendente Ernesto Heizenreder, quien explicó que “se está adecuando la infraestructura, acondicionando el predio del festival, también la zona del balneario y agregando más rampas para mejorar la largada de las lanchas”.Año a año, Herradura crece en visitantes y es gracias al alcance nacional que tiene la tradicional fiesta de la corvina. En ese sentido, el Ministerio de Turismo de la provincia, que coordina y articula la concreción de la fiesta junto a la municipalidad del lugar, presentó en el marco de “Viví el Verano 2020 Formosa Hermosa”, la promoción de la tradicional fiesta de la corvina, que tendrá una grilla muy importante de artistas en el escenario mayor, así como diversos premios para la competencia náutica.