El gobierno presentó la temporada verano 2020 en Formosa

El gobierno provincial con el acompañamiento del sector privado, presentó oficialmente la temporada verano “Viví el verano 2020 Formosa Hermosa”. La presentación tuvo lugar en Cabildo Casual Bar, de la Costanera.Asistieron el diputado nacional Ramiro Fernández Patri, la diputada nacional Graciela Parola, el Subsecretario de cultura Alfredo Jara, la subsecretaria de crédito publico Cecilia Bloser, el director de Transporte y comunicaciones Pablo Córdoba, el titular del IAS Edgar Pérez.Además, el asesor del ministerio de Turismo, Gustavo Silguero, el presidente de FEHGRA en Formosa, Ronny Ojeda, el intendente de Herradura Ernesto Heinzenreder, concejales de El Colorado, Villafañe, representantes de la municipalidad de Formosa, artistas locales y comerciantes del sector turístico.Durante la presentación, hubo actuación de artistas locales y exhibición de videos promocionales de las actividades turísticas disponibles en la prorivncia.Al iniciar la exposición, Fernández Patri destacó que Formosa avanzó en el desarrollo de infraestructura básica necesaria para constituirse en una oferta turística para el país y que “hoy puede ofrecer junto al litoral argentino, ser un servicio alternativo, de contacto con la Naturaleza”.“Queremos que se haga todo el corredor Litoral desde las Cataratas del Iguazú hasta el Bañado La Estrella, pasando por los Esteros del Ibera y el Impenetrable como atractivos principales, pero desde ahí desarrollarse todas las comunidades de alrededor” destacó el diputado.En cuanto a Formosa, señaló que avanzó mucho en gastronomía, en la preparación de platos típicos y gourmet, que fueron presentados en exposiciones y ferias como Formosa da gusto, además destacó el desarrollo de emprendimientos privados, y sobre todo el surgimiento de cervecerías artesanales, que se cuentan en más de diez.Entre las actividades previstas, adelantó que Herradura prepara su balneario para la temporada, la Fiesta de la Corvina para el mes de febrero y subrayó que varias localidades de la provincia tendrán sus carnavales.“El rio no sirve de marco si no se crean servicios y actividades, esta costanera fue el marco de tantas propuestas de ciclismo, atletismo, triatlón” recordó.El legislador felicitó a los intendentes que entendieron el concepto de turismo a través de un trabajo articulado con el ministerio de Turismo, y los instó a continuar trabajando juntos para ofrecer alternativas sustentables y distintas al turismo.Fernández Patri invitó a todos a descargarse la aplicación desarrollada para teléfonos “Formosa Hermosa” con información actualizada o visitar la web http://www.formosahermosa.gob.ar/ Por su parte, el subsecretario Alfredo Jara recordó que “se trabajó para descubrir Formosa Hermosa, estamos con los brazos abiertos queriendo compartir con los argentinos acciones y actividades, que van desde talleres que desarrollamos en los barrios hasta un encuentro internacional de muralismo y arte público, que se suman a la Fiesta Internacional y Nacional de la Corvina”.Durante la presentación se destacó que Formosa cuenta con el parque acuático 17 de Octubre en Capital con capacidad para 2.500 personas y el tradicional Parque Acuático de El Colorado, con un camping listo para recibir a turistas.Además, la Biosfera Laguna Oca ofrece pasar días increíbles en un predio con la belleza natural de la flora y la fauna local, a pocos minutos del centro.Formosa Brilla internacionalEl titular del Ias Edgar Pérez comprometió a todos a trabajar por el turismo local: “Todos tenemos el objetivo de un gobierno peronista de ver un pueblo cada vez más feliz, para el que tiene recursos y para el que no lo tiene, por eso hablamos de inclusión, de soñar en grande y en pequeño, por eso están las muestras, festivales, ferias, en cada espacio, las políticas inclusivas que hacen vivir el verano de una manera distinta a familias de los barrios más humildes, compartiendo espacio con los que más tienen.” señaló“La mejor difusión que podemos es la voz que podemos llevar dentro y fuera de la provincia, es nuestra tarea, de todos los que amamos a Formosa” instó.Comentó Pérez que programas como Formosa Brilla son únicos y destacó que “pocas ciudades del mundo lo tienen, la internet hizo que desde la televisión italiana hayan visto lo que se hizo en Formosa con el pesebre más grande del mundo y fue noticia allí, a veces no es necesario una gran inversión para estar en todos los medios, a veces el trabajo y el amor que le ponemos”.PrivadosPor su parte, Ronny Ojeda, representante de hoteleros y gastronómicos manifestó su apoyo al gobierno provincial al lanzamiento y señaló que es importante crear acciones tendientes a alargar la estadía de los turistas en Formosa.Adelantó que los hoteles locales se sumarán con promociones en los precios por estadía y con importantes y atractivos platos en gastronomía.