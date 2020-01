El Gobierno de la provincia asistió a un hombre de 74 años que sufrió un ACV

Juan Ruíz Díaz, es un hombre de 74 años, que vive en Clorinda y tras sufrir un ACV se encontraba postrado, desnutrido y al cuidado de su pareja, una mujer de 84 años.El caso se viralizó a través de las redes sociales por denuncias de los vecinos de la pareja, quienes también, expusieron que el gobierno de Mauricio Macri le sacó el único subsidio que poseían y que consistía en el beneficio de una jubilación.En este contexto, al tomar conocimiento del caso, el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de desarrollo humano y el servicio social del Hospital de Clorinda, asistieron al domicilio de Ruiz Díaz para constatar la situación y realizar el traslado inmediato al sector de guardia de emergencia de dicho nosocomio.El doctor Nelson Gutiérrez, director del Hospital de Clorinda, brindó detalles acerca de la contención que realizaron las instituciones frente a la situación de vulnerabilidad que presentaba la pareja de adultos mayores.“Al llegar a la guardia, lo asistieron los médicos de emergencia y el servicio de nutrición. Se puso en movimiento toda la salud pública, también el servicio social desde el municipio, se hizo un trabajo integral”, explicó el especialista.Actualmente, el paciente se encuentra estable e internado en el servicio de clínica médica con toda la asistencia necesaria: laboratorios, medicamentos, la supervisión de médicos clínicos, traumatólogos, nutricionistas, entre otros profesionales de la salud.Según relató Gutierrez, la pareja se encontraba en ese estado de vulnerabilidad, no sólo por la edad avanzada, sino también porque vivían y se manejaban solos y el único ingreso con el que contaban era el subsidio que les quitaron desde Nación.“Ambos están lúcidos, el hombre conversa, agradeció muchísimo la rápida asistencia”, relató el médico.Una vez que se recupere del modo correspondiente, se aplicarán una serie de mecanismo de inserción del paciente en el medio donde vive pero con el tratamiento, seguimiento y contención necesarios.“La salud es una cuestión de Estado y esa premisa la tenemos incorporada en cada acción, acto médico, especialidad, además de la función medica y el conocimiento científico, hay que tener un alto compromiso social, altruista, humanista y cristiano”, expresó Gutierrez.En ese sentido, solicitó a la comunidad que den a conocer otros casos como el de Juan Ruiz Díaz en el centro de salud más cercano para que los organismos correspondientes puedan dar una acción directa a este flagelo.“Todos los actores son necesarios para una comunidad organizada y para trabajar juntos para que la respuesta sea total”, aseguró.Por otro lado, respecto al recorte de políticas nacionales que tienen como consecuencias casos como este, el ministro José Luis Décima declaró: “Hay programas que todavía no se restituyeron desde Nación pero sí la provincia de Formosa se hace cargo igual de cada una de estas cuestiones”.Y agregó: “Hay que resaltarlo porque es una tarea enorme del Gobernador Insfrán que es muy sensible a cada una de estas cuestiones en lo particular y general del ámbito de la vida de las personas”.