Di Martino valoró la decisión del Gobernador de renovar el subsidio al boleto de colectivo

El presidente del Concejo Deliberante consideró que la medida es “indispensable”, teniendo en cuenta que “el gobierno nacional de Mauricio Macri recortó esos recursos”El presidente del Concejo Deliberante capitalino, Darío Di Martino, valoró la decisión del gobernador, Gildo Insfrán, de renovar por 120 días el aporte de 15 millones de pesos mensuales para subsidiar el transporte público, en un acuerdo firmado con el intendente, Jorge Jofré.“Sabíamos que esto iba a suceder, tenemos una unidad de concepción política entre el Ejecutivo provincial y el comunal: cada acción de Gobierno está pensada en función del bien común, en pos del bienestar del ciudadano de a pie que es quien necesita de la presencia del Estado para la mejora activa de sus condiciones de vida”, dijo el concejal.RecursosDi Martino recordó que esto “es indispensable puesto que el Gobierno nacional del entonces presidente Mauricio Macri recortó estos recursos. La gente iba a tener que abonar una suma muy considerable para poder trasladarse a su trabajo y a los distintos lugares para desarrollar su vida, lo que era un golpe tremendo a la economía familiar”.Sin embargo, resaltó que “gracias a que en Formosa tenemos un Gobernador peronista, hijo de trabajadores, formado en las escuelas y la universidad públicas, en enero del año 2019 tendió la mano no al Municipio, sino a las miles de familias que dependen de este medio de transporte”.La decisión, agregó, contrasta con el desempeño del presidente anterior, quien “permitía que a sus amigos empresarios se le otorguen créditos de miles de millones en condiciones escandalosas como el caso del Banco Nación con una gran aceitera”.“Esto no debemos olvidar para que no vuelva a repetirse, más allá que hoy estemos celebrando una nueva medida del gobernador Insfrán para proteger al pueblo formoseño”, concluyó.