Niña que difunde causa de Malvinas visitó Centro Formoseño de Veteranos de Guerra formoseños

El miércoles 29 de enero por la tarde, en la esquina de Carlos Ayala y Parkinson, donde funciona la sede social de los ex combatientes locales, se vivieron horas de emoción cuando recibieron junto a sus familias a la niña formoseña residente en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, Ana Fernanda Yeruté, quien junto a su “seño” Paola Fernández y sus compañeros del 5to grado de la Escuela Primaria Provincial Nº 36 impulsó el proyecto “Prohibido Olvidar” de recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento a nuestros héroes del Conflicto del Atlántico Sur.“Vengo del sur, de Caleta Olivia, Santa Curz, a compartir nuestro proyecto “Prohibido Olvidar” con los VGM de Formosa. Esto comenzó el 2 de Abril de 2018 cuando nuestra seño tuvo que hablar sobre Malvinas, de Gabino Ruiz Díaz, un soldado que cayó defendiendo nuestras islas. Cuando ella se dio cuenta del interés que despertó en nosotros esta causa de Malvinas dijo porque no seguir con esto y así surgió “Prohibido Olvidar”, que busca reconocerlos a ellos, ese varazo que faltó siempre y el poder estar juntos y que nos cuenten lo que vivieron ahí y que no se olvide”, explicó Ana Fernanda.El presidente del Centro de Veteranos de la Guerra de Malvinas de Formosa, Ricardo Isidro Méndez expresó: “es un gran orgullo que una nena de 12 años, formoseña, sea protagonista de un proyecto que va malvinisando en el sur del país, es una emoción muy grande”.El ex combatiente Raúl Ramos, a su vez indicó: “se nos pone la piel de gallina lo que está haciendo esta nena formoseña en esa parte del país, el trabajo que hace el centro es malvinizar, como el proyecto que aprobó el Ministerio de Cultura y Educación, a través del cual vamos a las escuelas y en contacto con los chicos, el aplauso, los abrazos, nos reconfortan, y ahora que venga Fernanda a contarnos lo que hacen en su escuela, recibirla y que nos haya mostrado en un video todo su proyecto, visitándonos con toda su familia, es muy hermoso”.Durante el encuentro, se entregó un diploma de reconocimiento al trabajo de difusión de la causa Malvinas a Fernanda.