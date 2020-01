Alegría generalizada de los intendentes formoseños por la visita de Katopodis

Este jueves, el ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis, se reunió con el gobernador Gildo Insfrán en el Salón de Actos del sexto piso de la Casa de Gobierno; y firmaron un convenio para la reactivación de un paquete de obras públicas que fueron paralizadas durante la gestión de Mauricio Macri.En este marco, fueron consultados los intendentes de Laguna Naineck, Julio Murdoch, Las Lomitas, Atilio Basualdo, Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, Ibarreta, Adán Jarzynski, Clorinda, Manuel Celauro, y la intendenta de Villa Escolar, Celia Robles; quienes celebraron la visita de Katopodis luego de cuatro años sin inversiones nacionales para sus localidades.“Es muy auspicioso que a comienzo de año y de este nuevo Gobierno Nacional –y popular- el ministro visite Formosa. Creo que durante los cuatro años de la gestión de Macri, jamás su ministro de Obras Públicas vino a nuestra provincia. Se nota que están soplando buenos vientos”, afirmó Murdoch.Celebró que la Provincia de Formosa sea nuevamente incluida dentro de las inversiones de Nación, “es una verdadera alegría, podemos continuar este camino de transformación”, aseguró.Basualdo por su parte confesó tener “mucha expectativa” y la esperanza de que con el convenio firmado se reactiven obras que competan al interior provincial.“Tuvimos cuatro años de seca, como decimos por allá”, comenzó diciendo el intendente Nacif; quien destacó que “nos convocaron para presenciar tamaño encuentro”.Agregó que durante los cuatro años de gestión macrista los intendentes no tuvieron un buen pasar, “se nos quitó el Fondo Sojero y no tuvimos ni una sola obra por parte de Nación; las obras que se realizaron fueron netamente con fondos provinciales”, explicó.El jefe comunal puso en valor las obras realizadas con el tesoro provincial, como la nueva planta potabilizadora de agua, y el deflector de agua que tiene un canal de cuatro metros y medios, desde la ruta 81 hacia la ruta 39 sur.Adán Jarzynski, coincidió con sus pares en que no eran testigos de un gesto similar desde hace cuatro años, y resaltó que “él era intendente como nosotros así que sabe de las necesidades y de lo que sufre cada municipio por eso para nosotros es una gran alegría que se anuncien obras en el día de hoy”.Enfatizó en que las obras públicas dinamizan la economía de la región y se generan fuentes de trabajo local, “en Ibarreta se ejecutaron obras gracias a la decisión política del gobernador Insfrán, no con fondos nacionales, tenemos la esperanza de que los municipios seamos beneficiados con esta firma”.Celauro, admitió que para la localidad de Clorinda “la obra pública nacional de prioridad uno, es la fuente de agua potable, como así también el tema de la Ruta Nacional n° 11, ya que levantaron la capa y la abandonaron así, lo que generó un récord de accidentes en el último año; es por una cuestión de seguridad que se repavimente ese tramo de la ruta”.Para finalizar la intendenta Robles, de Villa Escolar, mostró su felicidad y dijo estar con todas las expectativas puestas en ver qué obras se realizarán, “para la localidad que sea, a la que le toque ya nos llena de satisfacción, es muy auspicioso saber que tenemos al ministro de la Nación aquí, todos los intendentes estamos celebrando este acontecimiento”.Por Nuestra Gente, Obras y Servicios MunicipalesLos intendentes coincidieron en que las obras realizadas en sus localidades fueron netamente con el tesoro provincial, en este sentido se puso en relieve la importancia del programa Por Nuestra Gente, Obras y Servicios Municipales el cual destina recursos provinciales para obras públicas en cada municipio del territorio.El jefe comunal de Ingeniero Juárez comentó que cuando el entonces presidente Mauricio Macri, decide retirar a las provincias el Fondo Federal Solidario, el Gobernador Insfrán brinda el plan PNG y con ese ingreso pueden culminar obras que se habían comenzado con el conocido Fondo Sojero.“Es de destacar que este plan fue pionero en el país, luego Córdoba sacó un plan similar al nuestro”, resaltó.El Programa es un claro ejemplo de federalismo e inclusión para la provincia, con él se vienen realizando obras de enripiado de calles, pavimentación, construcción de módulos habitacionales, hasta la posibilidad de maquinaria, como rodados, tractores, camiones.