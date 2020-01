Lucas Maglietti repasa sus primeras semanas en el básquet europeo

El base U17 Lucas Maglietti charló con Pick&Roll sobre su paso a la Academia Stella Azurra de Roma de Italia tras jugar en La Unión de Formosa. Comentó sobre su llegada, objetivos, el equipo y lo que espera para este 2020.



El base formoseño Lucas Maglietti comenzó rápidamente a hacer sus primeros pasos en Italia. Se incorporó a la Academia Stella Azurra de Roma donde ya disputó el torneo New Generation U18 con excelentes resultados individuales y colectivos.



Allí el equipo ganó su zona y fue subcampeón al caer ante el Real Madrid 104 - 88 donde aportó 5 pts, 2 asist, 1 reb y 1 rec en 19 min. Le contó a Pick&Roll sus sensaciones, objetivos y su aparición repentina en Europa tras su paso por La Unión de Formosa y la selección U16.



"La chance de venir a Italia se dio cuando jugué el Premundial con la Selección Argentina. Después de que terminó el torneo mi papá, que es amigo de un representante de jugadores y el sabía que tenía la ciudadanía italiana, que por ende yo también podía hacerme. Al tener la ciudadanía italiana después de los tres años de formativa yo ya no ocuparía ficha extranjera para jugar Ligas mayores sea A1 o A2 y que eso me iba a servir para el futuro" comentó el base.



"Desde el primer momento que hable con mi papá acerca del tema le dije que sí. Quería conocer, me gustaba mucho la posibilidad y seguimos para adelante hasta que se dio" y agregó que "El 2019 fue un año personalmente muy lindo, lo disfrute desde el principio hasta el final. Mas que nada porque tuve la posibilidad de jugar en la Selección Argentina que es lo que más quería"



Sobre su paso en La Unión dijo que "En el final me encontré de sorpresa a tener más contacto con el equipo mayor (La Unión) y después debute en el Super 20 y también tuve minutos en la Liga. Más allá de eso, haber tenido contacto con los jugadores de la Liga me hizo crecer mucho"



"Acá en Italia yendo a lo basquetbolístico se juega un basquet muy físico. Es diferente porque allá se respetan mucho más las posiciones, acá es más físico e ir hacia el gol, entonces requiere un trabajo físico importante. La ciudad es hermosa por lo que pude conocer las amistadas estoy ahí trabajando porque con el idioma no puedo hablar mucho pero me estoy defendiendo" recalcó el formoseño U17.