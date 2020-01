Abordaje integral desde el SeTIC

El Servicio Técnico Interdisciplinario Central (Se.T.I.C.) dependiente del Ministerio de Cultura y Educación se encuentra integrado por psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, abogada, profesores en psicopedagogía, fonoaudiólogos y actores, quienes intervienen conjuntamente ante situaciones diversas que se presentan en las unidades educativas y que involucran también a la familia.En la actualidad, los desafíos exigen modalidades de trabajos que se adapten satisfactoriamente a cada contexto, cada caso que acontece es único y particular por lo que requiere de un tratamiento específico, una nueva forma de accionar para operar sobre ello.Al respecto, la responsable del Se.T.I.C., Lic. Romina López sostuvo: “Hay que entender que estas intervenciones se llevan adelante también ante cada situación como un hecho diferente, totalmente nuevo, no son dispositivos que están totalmente instalados sino que se tiene que tener en cuenta la realidad, no solo de la niña, niño, adolescente que la padece, sino también de la familia y de las decisiones que ella desea tomar al momento de la continuidad de la escolaridad como así también, de la continuidad en el acompañamiento de ellos”.Son distintos los hechos que irrumpen lo cotidiano del escenario escolar, las estrategias de prevención y tomas de decisiones responsables en este proceso comprenden un enfoque integral que convoca al equipo interdisciplinario a defender los derechos vulnerados de los estudiantes y prevenirlos.“Cada problemática no se resuelve en un tiempo aislado sino que a través de la comunidad en su totalidad. Respecto a cuáles fueron las temáticas más abordadas el año pasado, en primer lugar estuvo el Acoso Escolar, es un tema que viene siendo transversal a todo el Sistema, esto significa que desde el Nivel Primario hasta el Superior son situaciones que se vienen dando entre pares, porque también es importante poder rescatar que es una problemática que se da entre alumnos”, comentó López.