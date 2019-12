Positivo balance en el accionar de la Coordinación de Educación Física

Cerró la temporada 2019, y desde la Coordinación de Educación Física, organismo que funciona en el ámbito del Ministerio de Cultura y Educación, el profesor Héctor Arévalo, realizó un recorrido por los hechos más significativos que se concretaron a lo largo del año. Gracias a un excelente equipo de trabajo, y el acompañamiento del gobierno provincial se pudieron concretar las tareas planificadas oportunamente. Un dato de mucha importancia tiene que ver que muchos de los torneos provinciales tuvieron sus instancias finales en localidades del interior, como Laguna Blanca, Las Lomitas, Herradura y El Colorado. A continuación las principales acciones llevadas adelante.Los Juegos Interescolares 2010, reservado para alumnos del nivel primario en la categoría Sub 12, reunió en distintas etapas a miles de niños de Capital e interior, en la práctica y competencia de disciplinas como el hándbol, fútbol, voleibol, atletismo, todos en ambas ramas, y el básquetbol masculino. Los campeones provinciales fueron: Hándbol masculino: EPEP Nº 54 de Villa 213 y femenino: EPEP Nº 54 de Villa 213, Fútbol masculino: EPEP Nº 21 de Clorinda y femenino: EPEP Nº 213 de Estanislao del Campo, y Básquetbol masculino: EPEP Nº 9 de Pozo del Tigre.También se cumplió con marcado éxito el desarrollo de una nueva edición de la Liga Deportiva Estudiantil, en la que participaron miles de jóvenes en las categorías Sub 14, 16 y 19. Tras varias semanas de competencia en las distintas fase, los campeones provinciales fueron: Voleibol Sub 18: EPES 26 de Gran Guardia en masculino y EPES N1º 54 de Capital en femenino, en fútbol Sub 18 los mejores fueron: EPES Nº 67 en varones y EPES Nº 57 en mujeres, finalmente en hándbol Sub 14: La EPES Nº 43 de Colonia Pastoril fue campeón en masculino y Don Bosco de Capital fue el campeón provincia entre las chicas. Como dato valioso es important6e señalar que los campeones provinciales recibieron como premio un viaje a la ciudad misionera de Puerto Iguazú, en el marco de un viaje educativo, oportunidad en que visitaron las mundialmente conocidas Cataratas del Iguazú.El 2019, fue un año favorable a la acción de la Coordinación de Educación Física en cuanto a concretar los siempre esperados campamentos educativos. El primero que reunió a más de 5000 alumnos de escuelas de Capital e interior, se cumplió en Laguna Blanca, y el segundo tuvo como base el Regimiento de Infantería de Monte 29 en la Capital. En ambos casos los escolares visitaron sitios turísticos y disfrutaron de todas las comodidades. Se cumplió con creces los objetivos de crear un sentido de pertenencia a esta tierra formoseña, y fomentar la cultura de la amistad entre los niños.El cierre de las actividades de la Coordinación se dio con la organización y desarrollo de la Gala Gimnastica 2019, que tuvo lugar en el Polideportivo Cincuentenario, donde 1.500 niños de 45 establecimientos, que fueron desde el nivel inicial, pasando por el primario y el secundario, hasta el terciario. Fue una fiesta magnifica, única, que despertó la admiración y generó aplausos entre los cientos de espectadores que colmaron el amplio estadio.Desde la Coordinación se llevó adelante una fuerte acción de capacitación en cuanto al RCP (Respiración cardiopulmonar), tanto en escuelas, colegios, clubes y organizaciones libres del pueblo de Capital e interior. El equipo de trabajo de la Coordinación, tuvo una activa participación en la faz organizativa de los desfiles, fiestas de aniversarios de pueblos, y otras tareas ligadas a los actos populares.Las palabras del titular de la Coordinación, profesor Héctor Arévalo, al reseñar lo que fue el 2019, es una síntesis de lo fue la temporada. "Fue un año intenso, donde hicimos lo planificado y aún más, con mucho esfuerzo, amor propio, y sabiendo que el país atravesaba un momento difícil y doloroso en todos los aspectos, felizmente en Formosa nuestro gobierno nos permitió gracias a las acertadas medidas adoptadas, poder llevar a adelante nuestro trabajo, que lo hacemos con mucho amor, para beneficiar a miles de niños y jóvenes, en un acto de pura inclusión. Tenemos muchos desafíos para el año próximo, y estoy seguro que con los vientos de esperanza y amor al pueblo que ya soplan en la Argentina, vamos a poder hacer mucho más".