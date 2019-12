Deuda de Nación con la UNaF ronda los 35 millones de pesos

El Rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Augusto Parmetler, realizó un balance del año y brindó detalles sobre los proyectos futuros, los cuales tienen al estudiante y su bienestar como eje principal: “El balance es bastante positivo, seguimos trabajando, existen cuestiones por resolver, hemos avanzado en mejorar las condiciones para nuestros estudiantes”.“Estamos armando un proyecto para el 2020 que se centra en la asistencia integral al estudiante, el mismo abarcara, salud, tutorial sobre el desarrollo académico, su permanencia en la universidad, que sigan gozando de beneficios como el comedor, un centro de salud que pueda brindarle la atención necesaria, estamos tramitando la posibilidad de brindarles una cobertura y con ella descuentos en medicamentos”.Con respecto al proyecto de la construcción de un comedor universitario, afirmo que: “El proyecto comedor, es un proyecto que va a continuar, porque los fondos ya están reservados en el banco y son específicamente para la terminación del comedor, no tenemos problemas presupuestarios para este proyecto”.En cuanto a la deuda que se generó desde el gobierno nacional con la institución educativa Parmetler, fue tajante al recordar la suma de la deuda y la importancia que tiene este dinero para el desarrollo de la universidad “Nación nos adeuda treinta y cinco millones de pesos, en el mes de julio comenzaron a generar esta deuda”. A raíz de esta deuda se realizara una cesión del consejo extraordinaria, en donde las autoridades deberán posponer el presupuesto del 2019, ya que, al no estar aprobado a nivel nacional el presupuesto 2020, la suma que se transferirá durante los primeros meses del año próximo serán iguales a la de los primeros meses del vigente año.De igual manera y teniendo en cuenta su próximo viaje a la capital del país, sumado el hecho del cambio de gobierno nacional, el rector de la institución universitaria, mantiene la esperanza que las próximas reuniones con el Secretario Nacional de Políticas Universitarias, Pablo Domenichini, decantaran en buenas noticias para la institución provincial. Además Parlmeter agradeció a los medios de comunicación por la difusión de las actividades realizadas por la universidad, asegurando que “La UNaF propones, la UNaF crece y los medios acompañan este crecimiento”.En cuanto a las expectativas con respecto al nuevo gobierno nacional afirmo que “Creo que será muy positivo, si bien Fernández recibe un gobierno con una deuda externa y una deuda interna. Solamente a las universidades se les adeuda cuatro mil millones de pesos del presupuesto 2019, esto es una dificultad muy grande pero creo que Alberto Fernández va a ser un presidente al “estilo Kirchner”, va a mejorar el trabajo en las universidades y va a invertir en las universidades, salvar la patria en este momento es el objetivo fundamental, motivo por el cual vamos a sumarnos y apoyar el proyecto de Alberto Fernández”, concluyó.OlmedoEn el marco de un agasajo brindado por la UnaF a los empleados de prensa provinciales, el Secretario General de Asuntos Estudiantiles, Rafael Olmedo explicó, cual fue la realidad que vivieron los programas que benefician a los estudiantes, haciendo especial hincapié en las becas “Estos cuatro años fueron bastante difíciles, no solamente en becas sino en todos los programas nacionales, se desfinancio el sistema universitario, los programas de ayuda a las distintas áreas de la universidad se suspendieron, todo lo respecta a la infraestructura también, en cuanto a las becas hubo un recorte de prácticamente el 50% del financiamiento, esto genero preocupación en todo el sistema universitario porque fue alto el índice de deserción que hubo”.Con respecto a la importancia del cambio de gobierno nacional dijo “Por suerte hubo un cambio de gobierno, estamos muy expectantes y en horas tendremos una reunión con el Secretario de Políticas Universitarias y el área de becas, donde, se van a diseñar nuevos programas y nuevamente existirá, una política que tenga que ver con la inclusión y la permanencia de los jóvenes en la universidad, brindando becas y ayudas económicas que en este momento necesita todo el pueblo argentino”.Es preciso recordar que a raíz de la política nacional impulsada por el gobierno saliente, se cerraron programas imprescindibles para la vida facultativa como ser el de voluntariado, el programa de financiamiento a las áreas de extensiones, el programa de extensión universitaria; el cual abarcaba a todo el sistema universitario, todos los programas de mejoramiento de infraestructura, el financiamiento a los deportes, esto implica el financiamiento a la infraestructura deportiva como así también el equipamiento, el financiamiento al comedor universitario, a las tutorías; las cuales se basan en el acompañamiento a los estudiantes para mejorar el desempeño de los mismos.