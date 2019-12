Navarrete y Urchi, dos mujeres por primera vez ocupan en Juárez la Secretaria de Pueblos Originarios

Dos hermanas originarias, de los barrios wichi y toba, ocupan en esta nueva gestión del gobierno de Ingeniero Juárez, el rol de directoras de la secretaria general de pueblos originarios. Cargos, que hasta ahora, eran ocupados por hombres. Ellas, se sinceraron y comentaron que éste reconocimiento al valor del género les abre más puertas para seguir avanzando en superar los desafíos que tienen por delante como comunidad, algo que harán, según enunciaron, a través del trabajo en equipo, y con la ayuda de Dios.Miguelina Navarrete, pertenece a la comunidad wichi del barrio obrero de Ingeniero Juárez, y hoy, el intendente de esa ciudad, Rafael Nacif la posicionó junto a Agustina Urchi, en una secretaria para tratar cuestiones de la comunidad.“Ahora nos toca a nosotras, las mujeres, la responsabilidad de trabajar e idear juntos las soluciones a todos los desafíos que tenemos en la comunidad”. “Nos tocará visibilizar la problemática de los hermanos, queremos crear un proyecto hermoso”, dijo emocionada.“Soy madre de familia tengo dos hijas, y siempre me han tenido en cuenta, me han colaborado en todo mi camino por la política, y hoy me motiva muchísimo conocer a un nuevo grupo de trabajo”, dijo Miguelina, quién comentó durante la entrevista, que estaba segura de que las políticas que se bajan desde el gobierno de la provincia, serán el marco adecuado para avanzar en el progreso de Juárez; y mucho más, teniendo en cuenta que tienen un intendente con tanta apertura como Rafael Nacif que las eligió para formar parte de su equipo.Así, al momento de describir aspectos de su vida, Miguelina sostuvo “tengo dos hijas mayores de 19 y 21 años, y le doy gracias a dios que conservo la oportunidad de pensar de manera tranquila como profundizar el servicio a mi comunidad, y es de gran valor para mí, que ellas me apoyen en esta decisión.Miguelina reconoció el trabajo del IAPA, que se ganó lentamente la confianza de la comunidad, dijo que costaba mucho a veces que la sociedad reconociera que Juárez no escapaba al flagelo mundial del problema de las adicciones, pero aclaró que con firmeza se pudo avanzar, y se seguirán buscando dar más ayuda a los que tienen ese problema.La entrevistada, dijo que ningún problema se soluciona de una, pero explicó que trabajando en equipo desde la municipalidad, con los hermanos, las hermanas y con el pastor, se tendrán más oportunidades de mejorar todo. Y en ese orden de cosas, agregó que entre los problemas sociales también estará el avanzar en visibilizar la violencia que a veces sufren las mujeres, algo en lo que no se tiene que dejar pasar. En la entrevista, se mostró creyente, de que obrando de manera justa y con la ayuda de Dios, saldrán adelante.Agustina Urchi por su parte, dijo que pertenece al barrio Toba, hace 17 años que empezó su carrera política. A veces, reconoció que el lenguaje pareciera ser un obstáculo, pero agregó que a todo le metemos garra, y se procura, siempre.Se mostró muy segura de que la educación es el camino adecuado para conseguir muchas realizaciones, desde su rol de educadora, explicó por eso que siempre trata de enseñar a los pequeños que van creciendo, y reconoció que le encanta trabajar y sonreír a la vida. Ella, indicó que ha criado a sus cinco hijos, y dio un mensaje a las mujeres que son madres solteras, al sostener que “la vida, nuestra familia, nuestros hijos valoran nuestro esfuerzo”Agustina, feliz por el nuevo desafío que enfrenta, dijo “tengo muchos proyectos, vamos a ir despacito”.“Aprendí mucho como preceptora en una escuela y voy a aprender en este nuevo cargo, porque el pueblo es grande y a todos hay que darle el lugar que se merecen. El intendente me dio el lugar para que podemos ayudar a nuestros hermanos y no lo vamos a defraudar”, sentenció.“Todo lo hice en mi vida de buena manera. Yo no miento”, explicó, casi cerrando una nota en la que intentó anticipar que está preparada para ayudar aún mas a su comunidad.