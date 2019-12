La Policía de Formosa realizó un balance positivo del 2019

Cerró un año de intenso trabajo de prevención y lucha contra las drogas, abigeato y otros delitos.Durante el 2019 la Policía de Formosa desarrolló un arduo trabajo de fortalecimiento de la seguridad ciudadana e implementó estrategias en materia de prevención e investigación de distintas modalidades delictivas en la geografía provincial, desalentando la práctica del abigeato en sus diferentes formas y ganando eficiencia en los dispositivos de seguridad urbana, rural y vial.Conforme las políticas públicas de seguridad diseñadas y desarrolladas por el superior gobierno de la provincia de Formosa, el objetivo primordial de la Policía es garantizar la seguridad ciudadana, invirtió sus mayores esfuerzos en la planificación de tareas para optimizar sus recursos humanos y logísticos para lograr la eficacia en las acciones.Todo ello no sería posible sin la participación del Estado y la comunidad en su conjunto, quienes son fundamentales protagonistas y colaboran para fijar objetivos claros hacia los cuales se avanza en forma sostenida.Lucha contra el narcomenudeoEn Formosa la lucha frontal contra el narcomenudeo es constante. Diariamente se trabaja desde la fuerza provincial para desalentar el consumo, distribución y venta de drogas al menudeo. Cada gramo de droga que se retira de las calles, refleja la decisión política de luchar contra el narcocrimen.Mediante la investigación y la prevención continua, avanzamos hacia una sociedad libre de adicciones, destacando la valiosa colaboración de los vecinos en todo el territorio provincial para evitar que los estupefacientes lleguen al vecindario.Durante el año 2019 la Dirección General de Drogas Peligrosas de esta ciudad capital, como sus delegaciones de Laguna Blanca, Clorinda, Pirané, El Colorado, General Güemes, Las Lomitas e Ingeniero Juárez, se desarticuló 180 presuntos centros de venta de estupefacientes, se realizaron 180 allanamientos en todo el territorio provincial, se secuestró cerca de 1.400 kilos de marihuana, con un avaluó de 146.121.146 pesos y más de 2,700 kilos de cocaína, valuado en 2.778.738 pesos, además se secuestró 1.497.774 pesos en efectivo. Se detuvo a 955 personas y se retuvo a 90 menores en los distintos procedimientos que arrojaron 942 causas judiciales.Seguridad deportivaSe ejecutaron unas 99 órdenes de seguridad deportiva, se brindó cobertura de seguridad en 410 encuentros futbolísticos y se afectó a los diferentes servicios unos 8.200 efectivos. Asimismo, a través de una inversión millonaria del Gobierno de la Provincia, se adquirió oportunamente tres mochilas tecnológicas asociadas a 40 equipos de telefonía celular para lanzar el programa “Tribuna Segura Formosa y Seguridad Ciudadana”, los que siguen utilizando con marcado éxito.Son numerosos y variados los dispositivos que impulsa la Policía de la provincia para reducir el accionar de los inadaptados y garantizar la seguridad ciudadana en la comunidad formoseña, lo que permitió obtener una disminución en los delitos contra la propiedad (robos, hurtos, etc), en cuanto a los delitos contra las personas hubo más intervenciones en lo que respecta a violencia de género.Delitos ruralesLa Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) también intensificó sus servicios de prevención para contrarrestar los delitos rurales en toda la provincia, sobre todo los relacionados con el accionar de los abigeos y la presencia de animales sueltos en las rutas que cruzan por las diferentes localidades, trabajándose bajo tres pilares fundamentales en la prevención, que consisten en los controles en rutas nacionales, provinciales y caminos vecinales que se realizó en forma conjunta con personal de la Unidad Especial de Policía Ecológica (UEPE), los patrullajes montados en equinos por campos ganaderos y el control en las carnicerías y locales de venta de carnes.Se recuperaron 89 vacunos, 42 equinos; en tanto se secuestró 1273 kilos de carne vacuna; se secuestraron 59 vehículos, 36 armas de fuego, 116 cartuchos, 31 armas blancas en poder de abigeos que ingresaron a establecimientos ganaderos. Por otra parte, se labraron 213 causas judiciales, 163 contravencionales; se procedió a la detención de 136 personas en causas judiciales, contraventores 53 y 10 menores retenidos, cortándose circuitos de comercialización ilegal de carne en distintos puntos de la provincia. También se secuestraron armas, elementos utilizados para la faena clandestina y la detención de los presuntos autores que quedaron a disposición de la Justicia.Seguridad vialLa Policía labró 26.730 actas de infracción municipal, de los cuales 10.351 fueron autos/camionetas y 16.234 fueron a motocicletas. Las faltas más reiteradas fueron por no contar con el registro de conducir, estacionar en lugares prohibidos, no portar el casco protector para el caso de los motociclistas, cruzar semáforos en rojo, dar positivos en los controles de alcohotest o menores de edad al mando de vehículos, entre otras infracciones.Las pruebas de alcoholemia a conductores que arrojaron positivo durante el año fueron 2.219, de los cuales 767 fueron a conductores de vehículos/camionetas y 1.452 fueron a motocicletas.A todo esto, se retiraron de la vía pública alrededor de 3.185 rodados, de los cuales poco más de 3000 fueron motos y 109 fueron vehículos por diferentes faltas de tránsito.El trabajo preventivo posibilitó también la retención de unas 9.189 licencias de conducir, de los cuales poco más de 6200 fueron motos y 2891 fueron autos/camionetas según los datos del Cuerpo de Tránsito.En medio de estas tareas, adquieren relevancia las charlas de concientización vial en las instituciones educativas y la sensibilización de la comunidad en general a través de las recomendaciones a los usuarios de la vía pública en los medios de comunicación.Lucha contra el alcoholEn todo el año se acentuó el trabajo de prevención del delito y en ese esquema adquiere trascendencia el amplio despliegue en esta ciudad por parte de las comisarías y personal de las siete zonas del Comando Radioeléctrico Policial, se detectaron 522 locales que realizan venta de bebidas alcohólicas en lugares no permitidos, no habilitados o habilitados que vendían fuera del horario permitido.En esta línea de trabajo, tras constatar la Policía venta de forma irregular en 220 locales, se coordinó acciones con los inspectores de Bromatología Municipal y fueron ellos quienes realizaron el acta de clausura respectiva.En todos los casos, las distintas unidades operativas de la fuerza policial sorprendieron a los propietarios de negocios en plena comercialización de bebidas alcohólicas después de las 23 horas, lo que representa una clara transgresión a la normativa municipal vigente.Estos procedimientos se enmarcan en el fuerte trabajo de concientización dirigido a los comerciantes, a quienes se les pide que eviten vender alcohol a menores a toda hora y a los adultos cerca de la medianoche y la madrugada, medida que permite reducir por un lado la cantidad de personas alcoholizadas en la vía pública y por otro favorece a la seguridad pública.Llamadas a línea de emergencias 911La Dirección General de Informática se encuentra a cargo de la línea de emergencia gratuita 911 “Emergencias de la Comunidad Organizada (ECO)”. Es un sistema telefónico e informático que presta un valioso servicio a la comunidad. Cuenta con operadoras de atención telefónica, encargadas por intermedio de cinco líneas rotativas gratuitas y disponibles las 24 horas del día, de la distribución de móviles policiales requeridos ante cada situación denunciada para el direccionamiento respetivo.Durante el 2019 se hicieron 449.582 llamadas, de los cuales más de 86.000 fueron por requerimientos policiales que representan el 19% del total, 26.504 fueron por consultas, para realizar coordinaciones vinculadas a procedimientos 67.600, repetición 29.972 y sólo para molestar se registraron 239.430 llamadas que son el 53% del total de llamadas durante el año.Cabe resaltar que, estas llamadas consideradas “molestias”, muchas veces retrasa la llegada de ayuda para aquellas personas que realmente lo necesitan.